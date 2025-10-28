UHAPŠEN BIVŠI POMOĆNIK GRADONAČELNIKA BORA! Nastavak borbe protiv korupcije

Bivši pomoćnik gradonačelnika Bora M.B. (31) uhapšen je sa još dve osobe zbog korupcije.

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su zloupotrebama u postupku javne nabavke oštetili budžet Grada Bora za više od 16,6 miliona dinara.

Uhapšeni su N. M. (33) iz Bora, bivši pomoćnik gradonačelnika Grada Bora, M. B. (31) iz Majdanpeka, vlasnik privrednog društva „Eastern Office” iz ove opštine i D. M. (32) iz Niša, bivši direktor privrednog društva „Resor“ iz Gadžinog Hana.

Kako se sumnja, u periodu od 26. decembra 2023. do 7. juna 2024. godine, M. B. i D. M. su, prema uputstvu N. M. koji je tada kao pomoćnik gradonačelnika Bora bio zadužen za javnu nabavku kontejnera za otpad, Gradskoj upravi Bor dostavili uvećane cene kontejnera, predstavivši ih kao tržišne, na osnovu kojih je N. M. raspisao javnu nabavku u iznosu od 40 miliona dinara, u kojoj je firma M. B. „Eastern Office“, sa ponudom od 39.978.600 dinara, izabrana kao jedini ponuđač.

Zatim su, kako se sumnja, isplaćenom razlikom između realne tržišne cene i uvećane cene javne nabavke, osumnjičeni pribavili protivpravnu imovinsku korist ovom preduzeću i na taj način oštetili budžet Gradske uprave Bor za 16.629.799 dinara.

N. M., M. B. i D. M. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu za krivično delo zloupotreba službenog položaja, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije u Srbiji.

