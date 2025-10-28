BRNABIĆ O SKANDALOZNOM POZIVU HRVATSKIH MEDIJA NA KRVOPROLIĆE: Hoće da zapale Srbiju kao što na maškarama pale lutku sa likom Aleksandra Vučića

Počelo je sa blokadnom kuharicom, nastavilo se sa najvećom podrškom hrvatskih medija i političara za blokadere

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je komentarisala tekst objavljen u hrvatskom Jutarnjem listu sa skandaloznom opremom u kojoj se ističe da bi "Srbija ove subote mogla planuti".

- Počelo je sa blokadnom kuharicom. Nastavilo se sa najvećom i najsvestranijom mogućom podrškom hrvatskih medija i političara za blokadere. Privodi se kraju pokušajem ubistva nedužnog čoveka i to samo zato što je u Ćacilendu, a taj psihopata ponosno pozira na fotografiji sa Plenkovićem. Za sam kraj pozivaju na finalni obračun - "sve ili ništa". Hoće da zapale Srbiju kao što na maškarama svake godine pale lutku sa likom Aleksandra Vučića - istakla je Brnabić na Tviteru pa dodala:

- Pa ko hoće da učestvuje u ovome - neka mu je na čast. A ko neće, čuvaće Srbiju i nikada neće dozvoliti ni da nam stranci odlučuju ko će voditi našu otadžbinu, a ni da nas navode na bratoubilačke sukobe. Pred 1. novembar pale su maske, skinute su rukavice. Otvoren poziv da "Srbija plane"! Ne brinite, komšije, Srbija će i ovaj put pobediti.

Autor: D.Bošković