AKTUELNO

Politika

BRNABIĆ O SKANDALOZNOM POZIVU HRVATSKIH MEDIJA NA KRVOPROLIĆE: Hoće da zapale Srbiju kao što na maškarama pale lutku sa likom Aleksandra Vučića

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug /ANA PAUNKOVIĆ ||

Počelo je sa blokadnom kuharicom, nastavilo se sa najvećom podrškom hrvatskih medija i političara za blokadere

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je komentarisala tekst objavljen u hrvatskom Jutarnjem listu sa skandaloznom opremom u kojoj se ističe da bi "Srbija ove subote mogla planuti".

- Počelo je sa blokadnom kuharicom. Nastavilo se sa najvećom i najsvestranijom mogućom podrškom hrvatskih medija i političara za blokadere. Privodi se kraju pokušajem ubistva nedužnog čoveka i to samo zato što je u Ćacilendu, a taj psihopata ponosno pozira na fotografiji sa Plenkovićem. Za sam kraj pozivaju na finalni obračun - "sve ili ništa". Hoće da zapale Srbiju kao što na maškarama svake godine pale lutku sa likom Aleksandra Vučića - istakla je Brnabić na Tviteru pa dodala:


- Pa ko hoće da učestvuje u ovome - neka mu je na čast. A ko neće, čuvaće Srbiju i nikada neće dozvoliti ni da nam stranci odlučuju ko će voditi našu otadžbinu, a ni da nas navode na bratoubilačke sukobe. Pred 1. novembar pale su maske, skinute su rukavice. Otvoren poziv da "Srbija plane"! Ne brinite, komšije, Srbija će i ovaj put pobediti.

Autor: D.Bošković

#Ana Brnabic

#Lutka

#Mediji

#Napad

#hrvastka

#krvoprolice

POVEZANE VESTI

Politika

KAKVA SVEMIRSKA FRUSTRIRANOST! Brnabić reagovala na pisanje hrvatskih medija: Koliko je Vučić uradio za Srbiju, najbolje govori stepen opsednutosti Hr

Politika

'OVO JE KAMPANJA PROTIV JEDNOG ČOVEKA KOJI IM SMETA' Brnabić o pisanju hrvatskih medija: Ljudi treba da vide ponovo koliko su slični s blokaderima

Politika

VUČIĆ O LAŽIMA HRVATSKIH MEDIJA: Potrošili smo 65 miliona i 552 hiljade na rekonstrukciju Železničke stanice

Politika

Dačić: Ludilo hrvatskih medija i opozicionih domaćih političara i medija nema granica

Politika

NOVI UDARI NA PREDSEDNIKA SRBIJE Nastavlja se operacija uklanjanja Vučića sa čela države

Politika

Nastavljaju sa huškanjem! Hrvati podstiču boladere u Srbiji na nasilje