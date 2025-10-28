Đurić: Srbija opredeljena za produbljivanje saradnje sa Saudijskom Arabijom (VIDEO)

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se, na marginama Konferencije o budućim inicijativama i ulaganjima koja se održava u Rijadu, sa izvršnim direktorom kompanije „Ekspo 2030 Rijad“ Talalom Al-Marijem, sa kojim je razgovarao o pripremama za organizaciju ove svetske izložbe, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova (MSP).

Đurić je ponovio da je Srbija čvrsto opredeljena za produbljivanje sveukupne saradnje sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom, posebno ukazavši na potrebu intenziviranja političkog dijaloga i saradnje u bojnim oblastima od obostranog interesa.

„Izrazivši zadovoljstvo što će Rijad biti domaćin Svetske izložbe Ekspo 2030, Đurić je kazao da naša zemlja može u potpunosti da razume pripreme i izazove koji očekuju Saudijsku Arabiju, imajući u vidu da i sami pripremamo Specijalizovanu izložbu Ekspo, koja će se 2027 održati u Beogradu“, piše u saopštenju.

Informišući sagovornika o intenzivnim pripremama Beograda i činjenici da su za potrebe ove manifestacije u toku infrastrukturni i urbanistički projekti, kao i da gradimo potpuno nov deo grada, Đurić je izrazio nadu da će Saudijska Arabija uzeti učešće i predstaviti se na najbolji način na ovoj prestižnoj manifestaciji, navode iz MSP Srbije.

Al-Mari je istakao da je tim koji predvodi već bio u prilici da sarađuje sa srpskim predstavnicima Ekspo 2027 i najavio posetu Beogradu, kako bi sistematizovali saradnju po svim pitanjima od zajedničkog interesa i razmenili iskustva, navodi se u saopštenju MSP.

Autor: Jovana Nerić