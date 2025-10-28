SJAJNA VEST! Još 200 miliona evra za stanove za mlade - Vučić: Javljajte se, ovakva prilika se ne ponavlja!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras da je doneta odluka o produženju garantne šeme za stambene kredite za mlade, uz dodatnih 200 miliona evra.

Vučić je istakao da je prethodna faza programa, vredna 40 miliona evra, uspešno završena, sa ukupno 3.755 potpisanih ugovora. U narednim danima očekuje se još 300 novih, a dodatnih 500 biće potpisano uskoro.

– Prosečan iznos kredita bio je oko 80.000 evra. Najviše stanova je kupljeno u Beogradu, dok je centralna Srbija obuhvatila 59% svih ugovora. Beograd je imao 15%, Novi Sad 7%, a po 3% Niš, Subotica i još jedan grad, naveo je Vučić.

Dodao je da je večeras, u razgovoru sa ministrom finansija Sinišom Malim, dogovoreno da se šema odmah produži sa još 200 miliona evra.

– Mladi ljudi, javljajte se! Nikada nećete imati povoljniju priliku. Pitajte one koji su već dobili stanove – posebno ih je mnogo u Beogradu. Pod ovakvim uslovima nikada nećete moći da kupite stambenu jedinicu, poručio je predsednik.

Vučić je naglasio da je ovo jedinstvena šansa i za one koji nisu zaposleni za stalno.

– Samo 21% korisnika je zaposleno na neodređeno vreme, što znači da je 79% njih dobilo stan iako nisu imali stalni posao. To je idealna prilika za mlade koji do sada nisu imali šansu, rekao je.

Pozvao je mlade da ne odlažu prijavu i da iskoriste ovu šansu.

– Ne postoji država na svetu koja može da vam da bolju, čistiju i jasniju priliku od ove. Kupite kuću ili stan – u gradu, na selu, gde god želite – pod najpovoljnijim mogućim uslovima, zaključio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov