Goran Karadžić: Jeftini ste, a Srbin prepoznaje čoveka – narod zna ko je vođa

Član Srpske napredne stranke Goran Karadžić reagovao je na najnovije medijske napade i pokušaje diskreditacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, poručivši da narod jasno prepoznaje ko vodi računa o državi i građanima.
U izjavi za medije, Karadžić je istakao da opozicione priče o „padu Vučića“ traju više od deset godina, ali da ih vreme uvek demantuje.
28. октобар 2025.
– Jeftini ste, a Srbin prepoznaje čoveka! Aleksandar to jeste – čuvar i Srbije i srpskog naroda, rekao je Karadžić.
Dodao je da se predsednik Vučić svakodnevno bavi konkretnim radom, dok se drugi fokusiraju na politikanstvo i prazne prognoze.
– Dok se jedni bave lažnim prognozama, Vučić radi na jačanju Srbije, njenom ekonomskom razvoju i zaštiti nacionalnih interesa, naglasio je.
Karadžić je zaključio da je poverenje građana veliko jer, kako kaže, Srbija zna ko je njen vođa.
Autor: Dalibor Stankov