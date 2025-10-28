Goran Karadžić: Jeftini ste, a Srbin prepoznaje čoveka – narod zna ko je vođa

Član Srpske napredne stranke Goran Karadžić reagovao je na najnovije medijske napade i pokušaje diskreditacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, poručivši da narod jasno prepoznaje ko vodi računa o državi i građanima.

U izjavi za medije, Karadžić je istakao da opozicione priče o „padu Vučića“ traju više od deset godina, ali da ih vreme uvek demantuje.

– Jeftini ste, a Srbin prepoznaje čoveka! Aleksandar to jeste – čuvar i Srbije i srpskog naroda, rekao je Karadžić.

Dodao je da se predsednik Vučić svakodnevno bavi konkretnim radom, dok se drugi fokusiraju na politikanstvo i prazne prognoze.

– Dok se jedni bave lažnim prognozama, Vučić radi na jačanju Srbije, njenom ekonomskom razvoju i zaštiti nacionalnih interesa, naglasio je.

Karadžić je zaključio da je poverenje građana veliko jer, kako kaže, Srbija zna ko je njen vođa.

Autor: Dalibor Stankov