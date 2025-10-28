AKTUELNO

Politika

VUČIĆ O LUDILU IZ HRVATSKE: Nešto ozbiljno nije u redu – znam i koje 'čike u belom' mogu da pomognu!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Uzbekistana povodom naslova u hrvatskim medijima koji najavljuju da bi „Srbija mogla planuti“, poručivši da su takvi napadi izraz dubokih frustracija i da zahtevaju ozbiljnu pomoć.

– Od tog „sad ili nikad“ biće – nikad. Teška neka bolest. Nije to jednostavno izlečiti. Ja ne znam ko su te čike u belom koje mogu da im pomognu, rekao je Vučić, ne skrivajući zgražavanje nad medijskim narativom iz regiona.

Dodao je da mu svakodnevni napadi iz Hrvatske samo potvrđuju da je na pravom putu:

– Svakog dana mi dođe da pozovem svog oca i kažem mu: „Jesi li bar malo ponosan na svog sina? Vidiš li koliko im smetam?“

Vučić je poručio da ga ne pogađaju napadi, već ga motivišu:

– Što više tekstova o meni napišu, to je moj ponos veći. Ostaće trag koliko sam doprineo srpskom narodu. Onaj koga najviše progone – to su uvek najbolji, najugledniji i najčasniji Srbi.

Na kraju je dodao da Srbija ide napred, bez obzira na to koliko se neko trudio da je zaustavi.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Balkan

#Frustracije

#Hrvatska mediji

#Srbija

#Uzbekistán

#izjava iz inostranstva

#kompleks

#medijska kampanja

#nacionalni lider

#politička borba

#politička provokacija

#politička scena

#politički napadi

#ponos

#predsednik Srbije

#reakcija Vučića

#regionalne tenzije

#srpski narod

#čike u belom

POVEZANE VESTI

Politika

'POBEDIĆE SRBIJA!' Vučić o lažima hrvatskih medija: Nemoguće je ovakve gluposti i besmislice više puta dnevno demantovati (FOTO)

Politika

VUČIĆ O IZBORIMA: Neverovatna pobeda liste 'Srbija sutra'! Naravno da nepravilnosti nema

Politika

'OVAKO NEŠTO U SRBIJI NE SME DA SE DOGAĐA' Predsednik Vučić osudio napad na studenta Vladimira Balaća i njegovu porodicu

Politika

'DRŽAVA BEZ PRAVDE NIJE DRŽAVA' Moćna poruka predsednika Vučića: Srbija će nastaviti da pobeđuje (VIDEO)

Politika

'ZA TAKVE IZJAVE SU POTREBNE ČIKE U BELOM' Vučić o izjavama Vljose Osmani da se Srbija priprema za rat sa lažnom državom

Politika

'ONI VIŠE DA POBEDE NE MOGU' Vučić: Kada je Srbin, u poslednjem trenutku, osetio da će da mu sruše državu, pojavio se otpor (VIDEO)