VUČIĆ O LUDILU IZ HRVATSKE: Nešto ozbiljno nije u redu – znam i koje 'čike u belom' mogu da pomognu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Uzbekistana povodom naslova u hrvatskim medijima koji najavljuju da bi „Srbija mogla planuti“, poručivši da su takvi napadi izraz dubokih frustracija i da zahtevaju ozbiljnu pomoć.

– Od tog „sad ili nikad“ biće – nikad. Teška neka bolest. Nije to jednostavno izlečiti. Ja ne znam ko su te čike u belom koje mogu da im pomognu, rekao je Vučić, ne skrivajući zgražavanje nad medijskim narativom iz regiona.

Dodao je da mu svakodnevni napadi iz Hrvatske samo potvrđuju da je na pravom putu:

– Svakog dana mi dođe da pozovem svog oca i kažem mu: „Jesi li bar malo ponosan na svog sina? Vidiš li koliko im smetam?“

Vučić je poručio da ga ne pogađaju napadi, već ga motivišu:

– Što više tekstova o meni napišu, to je moj ponos veći. Ostaće trag koliko sam doprineo srpskom narodu. Onaj koga najviše progone – to su uvek najbolji, najugledniji i najčasniji Srbi.

Na kraju je dodao da Srbija ide napred, bez obzira na to koliko se neko trudio da je zaustavi.

Autor: Dalibor Stankov