VUČIĆ U UZBEKISTANU: Sastao se sa predsedavajućom parlamenta Narabaevom u Taškentu (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsedavajućom parlamenta Uzbekistana Tanzilom Narabaevom u zgradi parlamenta u Taškentu.

Posle sastanka, predsednik Vučić se upisao u Knjigu počasnih gostiju. Vučić će, kasnije, učestvovati na poslovnom forumu Srbija-Uzbekistan, na kojem učestvuju predstavnici velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.

Vučić će posetiti i Centar za islamsku civilizaciju, zatim IT park, ali i industrijski kompleks Techno park.

U okviru zvanične posete, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.

Autor: D.Bošković