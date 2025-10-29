Ovako se voli Srbija i naše Kosovo i Metohija! Pešaci s KiM održali lekciju iz patriotizma

Srbi koji od jutros pešače iz Rudnice kako bi za desetak dana došli u Novi Sad, nešto pre 15 časova stigli su u mesto Biljanovac u Raški.

Dok su oni pevajući “Kosovo je srce Srbije” i skandiranjem prilazili Biljanovcu, dočekalo ih je više od stotinu meštana sa srpskim trobojkama i aplauzima za heroje sa KiM! Domaćinski doček priredjen je za pešake sa KiM uz tradicionalne srpske običaje - pogaču i so ali i reči zahvalnosti i podrške za njihov veliki podvig i podršku državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.

Heroji s KiM su nakon osveženja i pauze posle 26 predjenih kilometara nastavili put ka Kraljevu, a kako se može videti i na snimcima i fotografijama, odlučnost i vera ih ne napuštaju.

U grupi od 60 Srba sa Kosova i Metohije su Srbi iz centralnog Kosova - Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš i sa severa Kosova i Metohije, odnosno Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka, kao i iz Štrpca.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: S.M.