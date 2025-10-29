Ovako se voli Srbija i naše Kosovo i Metohija! Pešaci s KiM održali lekciju iz patriotizma

Srbi koji od jutros pešače iz Rudnice kako bi za desetak dana došli u Novi Sad, nešto pre 15 časova stigli su u mesto Biljanovac u Raški.
Dok su oni pevajući “Kosovo je srce Srbije” i skandiranjem prilazili Biljanovcu, dočekalo ih je više od stotinu meštana sa srpskim trobojkama i aplauzima za heroje sa KiM! Domaćinski doček priredjen je za pešake sa KiM uz tradicionalne srpske običaje - pogaču i so ali i reči zahvalnosti i podrške za njihov veliki podvig i podršku državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.
Heroji s KiM su nakon osveženja i pauze posle 26 predjenih kilometara nastavili put ka Kraljevu, a kako se može videti i na snimcima i fotografijama, odlučnost i vera ih ne napuštaju.
U grupi od 60 Srba sa Kosova i Metohije su Srbi iz centralnog Kosova - Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš i sa severa Kosova i Metohije, odnosno Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka, kao i iz Štrpca.
Autor: S.M.