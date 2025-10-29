Dačić ugostio policajce koji su pešačili do Hilandara kako bi prikupili sredstva za pomoć 'deci leptirima'

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem, primio je danas u Palati Srbija pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Vladimira Penezića, Strahinju Bjelića i Marka Marinkovića, koji su pešačili do manastira Hilandar kako bi pružili podršku i prikupili novčana sredstva za pomoć deci oboleloj od retke bolesti, u javnosti poznatoj kao „deca leptiri“, i iskazao im priznanje i zahvalnost za ovaj humani podvig.

U hodočašću koje je trajalo od 4. do 23. oktobra 2025. godine trojica pripadnika MUP prepešačili su skoro 765 kilometara.



Kako su istakli, zadovoljni su jer su ostvarili lične i humane ciljeve, dok je osećaj da su pomogli za njih neprocenjiv.

Dačić je istakao da njihov podvig govori o velikom srcu, ljudskosti, solidarnosti i posvećenosti zajednici.

Direktor policije Vasiljević naglasio je da su humani policajci iskazali čvrstu volju i spremnost, kao i da nijedan napor nije prevelik kada se radi o pomoći onima kojima je najpotrebnija.

Ministar je ukazao da ova humana misija Penezića, Bjelića i Marinkovića treba da bude inspiracija svima da uvek priteknu u pomoć onima koji se bore sa životnim teškoćama. Dačić je policajcima uručio po koin sa likom Jakova Nenadovića.

Humani policajci zahvalili su ministru i direktoru policije, Ministarstvu unutrašnjih poslova i svim građanima na podršci koja im je dosta značila na ovom plemenitom putu za svetliju budućnost teško obolele dece.

