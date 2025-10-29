AKTUELNO

Politika

'Imamo samo jednog predsednika koji nikada ne odustaje od nas' Pogledajte kako kolona Srba s KiM ide put Novog Sada

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Ustupljene fotografije ||

Grupa od 60 Srba krenula je sa Kosova i Metohije rano jutros kako bi stigli do Novog Sada i pružili podršku predsedniku naše zemlje, Aleksandru Vučiću.

Oni se trenutno nalaze kod mesta Biljanovac, nedaleko od Kraljeva, a cilj im je, da osim predsednika, podrže i našu Srbiju.

Prema rečima jednog od njih, imamo samo jednog predsednika, kao i jednu maticu - našu Srbiju.

- Na Kosovu i Metohiji ne smemo da nosimo ništa, nijedno srpsko obeležje. Tako je odlučila Priština i mi toga moramo da se pridržavamo. Ako ne slušamo, zatvoriće nas na 7, 8 meseci - rekao je Srbin s Kosova i Metohije po imenu Bojan.

Autor: S.M.

