PATOLOŠKI MRZE SRBIJU I PREDSEDNIKA VUČIĆA Lider SNS Vučević oštro reagovao na gnusne laži: Marinika i njen Dragan najagresivniji, opet bi da se domognu narodnih para!

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je na sramnu izjavu Marinike Tepić da se "Vučić vraća kao svaki krivac vraća na mesto zločina u Novi Sad".

-Ne prestaju napadi od strane onih kojima ništa nije sveto, koji na sve načine pokušavaju da unize i oslabe Srbiju zarad sprovođenja politike sopstvenog džepa, odnosno, kako bi se ponovo domogli narodnih para i nastavili svoj pljačkaški pohod u čemu ih je SNS zaustavila 2012. godine. Marinika Tepić i njen Dragan su najagresivniji u širenju laži i pokušajima dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića, jer mu ne mogu ništa! Odavno je svima jasno da Marinika Tepić patološki mrzi Srbiju i da je bolesno opsednuta predsednikom Aleksandrom Vučićem. Poručujem joj da se mane ćorava posla i Aleksandra Vučića, i da se bavi temama koje su joj bliže. Možda kokama nosiljama, mada je i tu “pala na ispitu”. Građani Srbije su njenom Draganu i njoj davno rekli šta misle o bahatim, antisrpskim političarima, koji prodaju “veru za večeru”, koji su zatvarali fabrike i pola miliona ljudi ostavili bez posla zarad punjenja sopstvenih džepova. Pobediće Srbija sve nasilnike i lažove- napisao je Vučević na Iks nalogu.

