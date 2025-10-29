'PUT NIJE LAK, ALI IZDRŽAĆEMO' Veličanstven doček kod Ušća za Srbe koji su krenuli sa Kosova i Metohije u Novi Sad (FOTO+VIDEO)

Raška je večeras priredila veličanstven doček za grupu od 60 Srba sa KiM koji od jutros pešače ka Novom Sadu na veliki narod i skup koji će u ovom gradu biti upriličen za desetak dana.

Oni su posle predjenih 40 kilometara i više večeras stigli do mesta Ušće, gde ih je dočekalo više od 600 ljudi, uz vatromet, bakljadu i srpske pesme sa Kosova i Metohije i zagrljaje.

Oni su nosili transparente na kojima piše - Podrška srpskom narodu sa Kosova i Metohije i Hvala vam heroji sa Kosova i Metohije!

Vidno iscrpljeni, ali nesalomivog duha, pešaci sa KiM, emotivni zbog ovakve podrške, zahvalili su se na velelepnom dočeku i poručili da im ništa ne pada teško za njihovu državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, jer uvek mogu da računaju na njihovu podršku kada je najteže!

Žarko Milovanović iz Kosovske Mitrovice zahvalio je narodu koji im na svakom koraku pruža podršku.

"Želim prvo da se zahvalim na veličanstvenom dočeku domaćinima i narodu, to nam mnogo znači. Krenuli smo iz Rudnice, nekih 40ak kilometara smo prešli. Vreme nas je poslužilo. Ovde završavamo večeras naše pešačenje. I pored toga što nas je uhvatio mrak i što smo iscrpljeni, mi ne odustajemo od našeg cilja, idemo u Novi Sad da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića koji je uvek uz nas Srbe sa Kosova i Metohije i bori se za nas. Želim još jednom da se zahvalim ljudima koji su nas uz put podržali i dali nam podstrek. Kao što znate put nije lak ali izdržaćemo. Po našoj proceni trebaće nam desetak dana do cilja. Živela Srbija", naveo je Žarko.

Heroje s KiM dočekao je načelnik Raškog okruga Stefan Adžić, ali i omladinci u nošnjama sa solju i pogačom, po tradicionalnim srpskim običajima.

"Velika nam je čast da u Ušću dočekamo naše heroje sa Kosova i Metohije koji su krenuli da pokažu podršku predsedniku Srbije Vučiću, ali i da nam je svima dosta blokada i podela. Srbija se uvek nalazila pred izazovima, za poslednjih godinu dana možda i najvećim, ali za sve to vreme predsednik Vučić je bio garant mira i stabilnosti i zato i ne čudi ovoliki broj Srba koji je krenuo sa KiM ali i veliki broj ljudi koji ih je dočekao ovde" naveo je Adžić.

Srbima sa KiM od Štrpca, Kosovskog Pomoravlja, Gračanice, Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Gornjeg Kusca, Raniluga, Badovca, Kosova Polja, Dobrotina prilazili su meštani Raške da se slikaju i porazgovaraju, a posebno emotivno je bilo kada je dečak prišao pešacima da se zajedno slikaju podugavši tri prsta.

Uz pesme sa Kosova i Metohije i proslavu i druženje, Srbi sa KiM uputili su se potom organizovano na zaslužen odmor, da saniraju povrede kako bi sutra nastavili svoj put ka Kraljevu.

Autor: Iva Besarabić