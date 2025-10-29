AKTUELNO

Politika

'PUT NIJE LAK, ALI IZDRŽAĆEMO' Veličanstven doček kod Ušća za Srbe koji su krenuli sa Kosova i Metohije u Novi Sad (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Raška je večeras priredila veličanstven doček za grupu od 60 Srba sa KiM koji od jutros pešače ka Novom Sadu na veliki narod i skup koji će u ovom gradu biti upriličen za desetak dana.

Oni su posle predjenih 40 kilometara i više večeras stigli do mesta Ušće, gde ih je dočekalo više od 600 ljudi, uz vatromet, bakljadu i srpske pesme sa Kosova i Metohije i zagrljaje.

Foto: Ustupljene fotografije

Oni su nosili transparente na kojima piše - Podrška srpskom narodu sa Kosova i Metohije i Hvala vam heroji sa Kosova i Metohije!

Vidno iscrpljeni, ali nesalomivog duha, pešaci sa KiM, emotivni zbog ovakve podrške, zahvalili su se na velelepnom dočeku i poručili da im ništa ne pada teško za njihovu državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, jer uvek mogu da računaju na njihovu podršku kada je najteže!

Video: Ustupljene fotografije

Žarko Milovanović iz Kosovske Mitrovice zahvalio je narodu koji im na svakom koraku pruža podršku.

"Želim prvo da se zahvalim na veličanstvenom dočeku domaćinima i narodu, to nam mnogo znači. Krenuli smo iz Rudnice, nekih 40ak kilometara smo prešli. Vreme nas je poslužilo. Ovde završavamo večeras naše pešačenje. I pored toga što nas je uhvatio mrak i što smo iscrpljeni, mi ne odustajemo od našeg cilja, idemo u Novi Sad da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića koji je uvek uz nas Srbe sa Kosova i Metohije i bori se za nas. Želim još jednom da se zahvalim ljudima koji su nas uz put podržali i dali nam podstrek. Kao što znate put nije lak ali izdržaćemo. Po našoj proceni trebaće nam desetak dana do cilja. Živela Srbija", naveo je Žarko.

Foto: Ustupljene fotografije

Heroje s KiM dočekao je načelnik Raškog okruga Stefan Adžić, ali i omladinci u nošnjama sa solju i pogačom, po tradicionalnim srpskim običajima.

"Velika nam je čast da u Ušću dočekamo naše heroje sa Kosova i Metohije koji su krenuli da pokažu podršku predsedniku Srbije Vučiću, ali i da nam je svima dosta blokada i podela. Srbija se uvek nalazila pred izazovima, za poslednjih godinu dana možda i najvećim, ali za sve to vreme predsednik Vučić je bio garant mira i stabilnosti i zato i ne čudi ovoliki broj Srba koji je krenuo sa KiM ali i veliki broj ljudi koji ih je dočekao ovde" naveo je Adžić.

Video: Ustupljene fotografije

Srbima sa KiM od Štrpca, Kosovskog Pomoravlja, Gračanice, Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Gornjeg Kusca, Raniluga, Badovca, Kosova Polja, Dobrotina prilazili su meštani Raške da se slikaju i porazgovaraju, a posebno emotivno je bilo kada je dečak prišao pešacima da se zajedno slikaju podugavši tri prsta.

Uz pesme sa Kosova i Metohije i proslavu i druženje, Srbi sa KiM uputili su se potom organizovano na zaslužen odmor, da saniraju povrede kako bi sutra nastavili svoj put ka Kraljevu.

Autor: Iva Besarabić

#Doćek

#Kim

#Novi Sad

#Srbi

#Ušće

