ORBAN NAJAVIO VELIKU ANTIRATNU TURNEJU: Oni koji žele mir pridružiće nam se

Premijer Mađarske Viktor Orban najavio je danas na svom Fejsbuku profilu pokretanje antiratne turneje širom zemlje.

"Oni koji žele mir pridružiće nam se. Županija Đer-Mošon-Šopron, spremite se. Vidimo se tamo 15. novembra", poručio je Orban, prenosi agencija MTI.

Orban je ocenio da je rizik od širenja rata danas veći nego ikada ranije, dodajući da Evropljani žele da idu u rat.

"Mi smo Evropljani, ali ne želimo da idemo u rat. Mađari neće ići u rat. Mi smo protiv rata, na strani mira", objavio je Orban na svom Fejsbuku profilu.

Autor: Iva Besarabić