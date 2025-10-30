MILAN JE SIMBOL HRABRE I PONOSNE SRBIJE Mesarović: On je simbol Srbije koja ne da na sebe! Nastavljamo dostojanstveno da se borimo! (FOTO)

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović sinoć je ispred Narodne skupštine pružila podršku Milanu Bogdanović ranjenom u terorističkom aktu.

- Okupili smo se večeras ispred Narodne skupštine da pozdravimo našeg heroja Milana Bogdanovića. Pucanj u Milana bio je pucanj u svakog slobodnog građanina Srbije koji se bori protiv nasilja, koji se bori za mirnu, bezbednu i prosperitetnu Srbiju. Milan je simbol te hrabre i ponosne Srbije, koja ne da na sebe, koja ne dozvoljava da zavladaju haos i nasilje, i da joj ukradu budućnost Nastavićemo dalje upravo tako - hrabro i dostojanstveno da se borimo za našu Srbiju, da dalje raste i razvija se! Svi smo mi Milan! Srbija je pobedila - poručila je Mesarović na svom Instagramu.

Autor: Jovana Nerić