VUČIĆ SE SASTAO SA PELEGRINIJEM: Prijateljski i sadržajan razgovor! Predsednik Slovačke prihvatio poziv da poseti Srbiju (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinjem tokom 43. zasedanja Generalne konferencije Uneska.

- Prijateljski i sadržajan razgovor sa predsednikom Peterom Pelegrinjem u Samarkandu. Pred tema kao što su nove tehnologije, obrazovanje i kulturno nasleđe, koje dominiraju na ovogodišnjoj Generalnoj konferenciji Uneska, razmenili smo mišljenja i o daljem jačanju ukupnih bilateralnih odnosa Srbije i Slovačke, sa posebnim akcentom na saradnju u oblasti energetike, ekonomskog razvoja i zajedničkog doprinosa stabilnosti i prosperitetu regiona. Razgovarali smo i o položaju slovačke manjine u Srbiji i doprinosu koji ona daje odnosima dveju zemalja - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbije'' i dodao:

Posebno zahvalan Slovačkoj na principijelnoj i kontinuiranoj podršci našem teritorijalnom integritetu i evropskom putu. Naglasio sam važnost međusobnog poverenja i saradnje u suočavanju sa savremenim izazovima, kako u regionu, tako i na globalnom nivou, kao i potrebu da kroz zajedničke inicijative doprinesemo boljem životu građana obe zemlje.

- Srbija i Slovačka su prijateljske zemlje koje povezuje iskreno razumevanje i zajednička vizija mira, napretka i stabilnosti u Evropi. Uveren sam da će današnji razgovor dodatno osnažiti to partnerstvo i otvoriti nove mogućnosti za buduće projekte od obostranog interesa. Iskoristio sam ovu priliku i da pozovem predsednika Pelegrinija da poseti Srbiju, što je on prihvatio - zaključio je Vučić.

Autor: Pink.rs