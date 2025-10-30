AKTUELNO

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA PELEGRINIJEM: Prijateljski i sadržajan razgovor! Predsednik Slovačke prihvatio poziv da poseti Srbiju (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinjem tokom 43. zasedanja Generalne konferencije Uneska.

- Prijateljski i sadržajan razgovor sa predsednikom Peterom Pelegrinjem u Samarkandu. Pred tema kao što su nove tehnologije, obrazovanje i kulturno nasleđe, koje dominiraju na ovogodišnjoj Generalnoj konferenciji Uneska, razmenili smo mišljenja i o daljem jačanju ukupnih bilateralnih odnosa Srbije i Slovačke, sa posebnim akcentom na saradnju u oblasti energetike, ekonomskog razvoja i zajedničkog doprinosa stabilnosti i prosperitetu regiona. Razgovarali smo i o položaju slovačke manjine u Srbiji i doprinosu koji ona daje odnosima dveju zemalja - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbije'' i dodao:

Posebno zahvalan Slovačkoj na principijelnoj i kontinuiranoj podršci našem teritorijalnom integritetu i evropskom putu. Naglasio sam važnost međusobnog poverenja i saradnje u suočavanju sa savremenim izazovima, kako u regionu, tako i na globalnom nivou, kao i potrebu da kroz zajedničke inicijative doprinesemo boljem životu građana obe zemlje.

- Srbija i Slovačka su prijateljske zemlje koje povezuje iskreno razumevanje i zajednička vizija mira, napretka i stabilnosti u Evropi. Uveren sam da će današnji razgovor dodatno osnažiti to partnerstvo i otvoriti nove mogućnosti za buduće projekte od obostranog interesa. Iskoristio sam ovu priliku i da pozovem predsednika Pelegrinija da poseti Srbiju, što je on prihvatio - zaključio je Vučić.

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Peter Pelegrini

#Sastanak

#Srbija

#UNESKO

#slovačka

POVEZANE VESTI

Politika

'PRIJATELJSKI I OTVOREN RAZGOVOR' Vučić sa sastao predsednikom Demokratske Republike Kongo (FOTO)

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA NETANIJAHUOM: Dobar razgovor o aktuelnim geopolitičkim dešavanjima, situaciji na Kosovu i Metohiji i u Izraelu (FOTO)

Politika

VUČIĆ POZVAO PREDSEDNIKA IRANA U SRBIJU: Zahvalio sam Iranu na doslednoj i nepokolebljivoj poziciji u vezi sa teritorijalnim integritetom i suverenite

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA PREDSEDNIKOM VLADE HOLANDIJE: Predsednik pozvao novog holandskog premijera da poseti Srbiju (FOTO)

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA PREDSEDNIKOM VLADE BAVARSKE: Odličan i prijateljski razgovor o investicijama i jačanju veza između Srbije i Bavarske

Politika

SRPSKI SASTANAK U KREMLJU Predsednik Vučić se sastao sa predsednikom Dodikom (FOTO)