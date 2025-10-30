Razotkrivena propaganda: Blokaderi kopiraju Vučićeve pristalice, a Šolakovi mediji pokušavaju da izvrnu istinu (VIDEO)

Takozvani "nezavisni" mediji ponovo su uhvaćeni u sopstvenoj propagandi.

- Otkako je objavljeno da grupa od 60 Srba sa KiM pešice dolazi na skup u Novom Sadu u znak podrške predsedniku Vučiću, tajkunski mediji ne prestaju da šire laži kako je to pešačenje pristalica Aleksandra Vučića 'kopiranje akcija studenata blokadera - navodi se na mreži X i dodaje:

PROPAGANDNI MEDIJ TERORISTA KAŽE DA VUČIĆ KOPIRA BLOKADERE A ZAPRAVO BLOKADERI KOPIRAJU AKCIJE NJEGOVIH PRISTALICA IZ 2019.!



Međutim, Srbi sa KiM su u znak podrške predsedniku Vučiću pešačili i u aprilu 2025. (kada su isto lagali da su plagirali blokadere), ali i 2023. i 2019. - u vreme dok je većina blokadera još sedela u školici a novinari tajkunskih medija živeli u nadi da ih gazda Šolak nikad neće prodati!

Autor: Pink.rs