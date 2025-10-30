AKTUELNO

Politika

Razotkrivena propaganda: Blokaderi kopiraju Vučićeve pristalice, a Šolakovi mediji pokušavaju da izvrnu istinu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Kosovo online ||

Takozvani "nezavisni" mediji ponovo su uhvaćeni u sopstvenoj propagandi.

- Otkako je objavljeno da grupa od 60 Srba sa KiM pešice dolazi na skup u Novom Sadu u znak podrške predsedniku Vučiću, tajkunski mediji ne prestaju da šire laži kako je to pešačenje pristalica Aleksandra Vučića 'kopiranje akcija studenata blokadera - navodi se na mreži X i dodaje:

Međutim, Srbi sa KiM su u znak podrške predsedniku Vučiću pešačili i u aprilu 2025. (kada su isto lagali da su plagirali blokadere), ali i 2023. i 2019. - u vreme dok je većina blokadera još sedela u školici a novinari tajkunskih medija živeli u nadi da ih gazda Šolak nikad neće prodati!
pročitajte još

'NASILJE SPROVODE BLOKADERI' Spasić za Pink: Milijarde evra su ušle u Srbiju kako bi se sproveo njihov akcioni plan (VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Kosmet

#Laž

#Srbi

#blokaderi

#istina

POVEZANE VESTI

Politika

Opozicioni mediji izvrću Vučićeve reči: Rekao da će napadači ići u 'aps' - Oni preneli da je pretio radnicima

Politika

BLOKADERI KOPIRAJU PROPAGANDU NACISTA: Sinoć su izveli 'DEZINFEKCIJU' ulica kojim su prošle pristalice Aleksandra Vučića (VIDEO)

Politika

Blokaderi više ne kriju da je sve laž i prevara - pogledajte SNIMAK koji sve dokazuje (VIDEO)

Politika

SKANDAL! Đilasovi mediji uhvaćeni u brutalnoj laži! Objavili da je pala nadstrešnica u Novom Sadu, pa brže-bolje brisali! (FOTO)

Politika

ŠOLAKOVI MEDIJI I ISLAMISTIČKA EKSPOZITURA BIRN U BRUTALNOJ KAMPANJI PROTIV PREDSEDNIKA SRBIJE!

Politika

BLOKADERI SE 'ISPALILI' A ŠOLAKOVI MEDIJI OPET MASNO SLAGALI! U Kosjeriću pevali 'Kukavicu' praznom restoranu, tri sata pošto je ministar Mali napusti