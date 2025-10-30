Dačić sa Brunerom na marginama Ministarskog foruma EU - Zapadni Balkan

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić sastao se danas u Sarajevu sa novoimenovanim komesarom Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, na marginama Ministarskog foruma EU - Zapadni Balkan.

Ministar Dačić je predstavio rezultate dosadašnjih aktivnosti i odgovora Republike Srbije na savremene bezbednosne i migracione izazove, ističući da je Srbija pouzdan partner Evropske unije u očuvanju stabilnosti i bezbednosti regiona, dok je komesar Bruner posebno istakao i pohvalio našu dobru i konstruktivnu saradnju.

Na sastanku je posebna pažnja posvećena usklađivanju vizne politike Republike Srbije sa politikom Evropske unije a razmatrane su i mogućnosti daljeg jačanja saradnje Srbije i Evropske unije u oblasti unutrašnjih poslova, sa posebnim osvrtom na migracije, upravljanje i zaštitu granica, kao i borbu protiv teškog i organizovanog kriminala.

Ministar Dačić je istakao da je sastanak sa novim komesarom Brunerom od velikog značaja za nastavak kontinuiranog i konstruktivnog dijaloga Srbije i Evropske unije u oblasti unutrašnjih poslova, kao i za zajednički odgovor na savremene bezbednosne i migracione izazove.

