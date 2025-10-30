'U HRVATSKOJ TRAJE RADIKALNI PROCES REVIZIJE ISTORIJE' Linta: Hrvatska nije moderna demokratska država, u njoj se ruše temelji civilizacije (VIDEO)

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta govoreći o okruglom stolu na temu Jasenovca u hrvatskom Saboru kaže da od dolaska Franje Tuđmana na vlast u Hrvatskoj traje radikalni proces revizije istorije.

Linta je rekao da su glavne teze proustaških revizionističkih snaga u Hrvatskoj te da ustaški zlikovci, zlotvori su hrvatski mučenici i borci za slobodu.

- Zatim, zloglasna NDH-a je prava istinska država hrvatskog naroda, upravo ovo što im je danas povod, da je najveća fabrika smrti na Balkanu u Drugom svetskom ratu - Jasenovac, da je u suštini radni, sabirni logor, da logori za decu Jastrebarsko i Sisak su bila prihvatilišta - naveo je Linta.

Prema njegovim rečima, imamo niz dokaza koji pokazuju da Hrvatska nije jedna moderna demokratska država i da je Hrvatska država u kojoj se ruši temeljna vrednost današnje civilizacije.

- Krši se antifašizam, krši se i hrvatski ustav, to pokazuje da Hrvatska postaje sve više faktor nestabilnost na zapadnom Balkanu - istakao je Linta.

Autor: Pink.rs