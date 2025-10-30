Petković upoznao nemačku ambasadorku u Srbiji sa situcijom u AP KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas sa ambasadorkom Savezne Republike Nemačke Anke Konrad koju je upoznao sa tokom dijaloga Beograda i Prištine i političko-bezbednosnom situacijom u pokrajini koju svojim jednostranim potezima narušava Aljbin Kurti.

Tom prilikom Petković je naglasio da je za Beograd od ključnog značaja da se sva otvorena pitanja rešavaju kroz dijalog i da prioritet u razgovorima mora biti formiranje Zajednice srpskih opština, ali da Priština tu obavezu izbegava punih 12 godina, navodi se u saopštenju kancelarije.

Istakao je da je Beograd posvećen sprovođenju Deklaracije o nestalim licima i tu temu u Briselu tretira sa punom pažnjom jer je za nas to humanitarno a ne političko potanje, ali ni tu nema istinske spremnosti Prištine da se u ovaj proces adekvatno uključi.

Istovremeno on je svojoj sagovornici preneo da su Srbi sa Kosova i Metohije na nedavno završenim lokalnim izborima jasno iskazali svoju volju, posebno da žele da opštine na severu KiM vrate u srpske ruke, ali da albanski gradonačelnici nastavljaju sa protipravnim odlukama u opštinama sa srpskom većinom koje su u protivzakonite i na štetu našeg naroda.

Petković je, takođe, postavio i pitanje prolaska srpske robe i preko ostalih administrativnih prelaza na KiM, s obzirom da su i dalje velike gužve na Merdaru gde je za sada jedino dozvoljen transport srpske robe.

Zaključio je da zbog nemogućnosti da formira vlast u Prištini, Kurti nastavlja da sprovodi jednostrane poteze i opstruiše dijalog, ali će Beograd nastaviti da čuva mir i stabilnost uprkos svemu.