Nova sramota Šolakovih medija: Šetnju Srba sa Kosmeta nazivaju 'političkim performansom', a Hamasove zastave su im 'praznik za oči i dušu'

Izvor: PInk.rs, Foto: Ustupljen materijal/Privatna arhiva ||

Mediji Dragana Šolaka još jednom su pokazali da su protiv svoje države.

Naime, u njegovim medijima objavljen je tekst ''Politički performans skrojen za kameru'', čime se unižava napor Srba sa Kosmeta koji žele da daju podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Ovi isti mediji su na sva zvona hvalili studente blokadere i nošenje Hamasove zastave bio im je ''praznik za oči i dušu''.

Pomenuti mediji konstantno izvrću istinu, te su čak i govorili da Srbi sa Kosmeta kopiraju blokadere, a upravo se može reći suprotno.

Autor: Pink.rs

