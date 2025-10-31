Vučić sa Bekeratom: Evropske integracije i članstvo u EU ostaju strateški cilj Srbije (FOTO)

Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa šefom Delegacije EU Andreasom fon Bekeratom o evropskom putu Srbije i sprovođenju reformske agende i istakao da evropske integracije i članstvo u EU ostaju strateški cilj Srbije.

''Dobar razgovor sa ambasadorom Andreasom fon Bekeratom o evropskom putu Srbije i sprovođenju reformske agende'', naveo je Vučić u objavi na Instagramu posle sastanka sa šefom Delegacije EU u Srbiji.

Istakao je da evropske integracije i članstvo u EU ostaju strateški cilj Srbije jer to, kako je naveo, nije samo geopolitičko opredeljenje, već put ka još bržem razvoju zemlje i boljem životu građana.

''Naglasio sam našu posvećenost daljem sprovođenju reformi koje su suštinske za napredak Srbije, uključujući reforme u vladavini prava, jačanje demokratskih institucija i unapređenje transparentnosti'', naveo je Vučić.

Dodao je da Srbija ostaje odgovoran i pouzdan partner EU, posvećena miru, stabilnosti i prosperitetu na evropskom kontinentu, kao i zajedničkim evropskim vrednostima, kao što su vladavina prava, solidarnost i sloboda.

