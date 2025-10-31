ISPLATA ZA 16.000 STUDENATA! Mali: Danas kreće povraćaj 50 odsto školarine - novac ide automatski!

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da danas počinje povraćaj 50% školarine za studente, što je još jedno ispunjeno obećanje države. Kako je naveo, država je od 20 visokoškolskih ustanova dobila podatke za oko 16.000 studenata, kojima će novac biti automatski uplaćen preko studentskih kartica Uprave za trezor.

„Studenti ne treba da se prijavljuju – sve ide automatski. Tokom novembra, kako fakulteti budu dostavljali spiskove, isplate će se nastaviti“, rekao je Mali za Informer TV.

Stanovi za mlade: 5.100 mladih do stana uz pomoć države

Mali je istakao i uspeh programa subvencionisanja stambenih kredita za mlade:

„Obezbedili smo stanove za više od 5.000 mladih, a čak 20% korisnika su nezaposleni ili na određeno. Otvaramo novu garantnu šemu vrednu 200 miliona evra“, rekao je ministar.

Legalizacija: Prijave od 8. decembra

Ministar je podsetio i na novi Zakon o legalizaciji, koji se odnosi na četiri miliona objekata:

Prijave počinju 8. decembra, traju do 8. februara, a biće produžene do 8. marta

Cena: 100 evra po stambenoj jedinici

Prijava online, u opštinama i poštama

Postupak je digitalizovan i pojednostavljen

Ekonomija, plate i penzije

Mali je naglasio da su u toku brojni ekonomski pomaci:

Vanredno povećanje plata u zdravstvu i prosveti od 1. oktobra

Povećanje penzija od 1. decembra

Minimalna zarada raste od 1. januara

Planiran rast BDP-a iznad 3% u 2026. godini

Ekspo 2027: Srbija gradi novi grad

Ministar je najavio da je 127 zemalja potvrdilo učešće na Ekspu, a Beograd će do tada dobiti pet ili šest novih muzeja, Nacionalni stadion i potpuno novu infrastrukturu.

„Ekspo je razvojna šansa decenije. Posle toga otvaramo novu stranicu još bržeg rasta“, poručio je Mali.

Politička poruka

Mali je kritikovao opoziciju i podsetio na stanje iz 2012. godine:

„Tada je nezaposlenost bila 53%, a Srbija na ivici bankrota. Danas smo stabilni, poštovani i pokazujemo da znamo da vodimo ekonomiju“, rekao je, dodajući da „blokaderima nije u interesu uspešna Srbija“.

Autor: Dalibor Stankov