SCENOGRAFIJA JE POSTAVLJENA, SAMO GLUMACA NEMA NIGDE! Komične scene iz INĐIJE! BLOKADERI DOŽIVELI FIJASKO! (FOTO)

Pravi teatar apsurda odigrao se sinoć u Inđiji! Mediji pod “specijalnom režijom”, odnosno oni okupirani, sinoć su objavili kako su navodno spremni kreveti za čak 2.500 studenata koji će tu prenoćiti, dok ih je ukupno, verovali ili ne, čak 5.000. Samo jedan problem – niko ih nije video.

Na fotografijama koje su kružile internetom tokom noći iz Inđije, krevet do kreveta, dušek do dušeka, sve pod konac, kao da se sprema vojna vežba. Ali studenata? Ni traga ni glasa.

I gde su oni 2.500 koji su, prema tvrdnjama, bili spremni da prenoće na otvorenom.

Sudeći po slikama sa terena, čitava priča sve više liči na medijski scenario nego na stvarni događaj.

Ako laže koza ne laže rog. Odnosno, ako ne verujete svojim ušima verujte li bar svojim očima?

Na ovoj fotografiji jasno se vidi vreme kada je uslikana i datum pa se uverite sami.

Dok su pojedini okupacioni mediji pokušavali da naprave dramu, realnost je izgledala kao komedija.

Prazni dušeci, prazni kadrovi, prazne priče.

Pripremljeni dušeci delovali su kao scenografija nekog niskobudžetnog filma, samo što su zaboravili da pozovu glumce.

Narod se s pravom pita – ko ovde koga glumi?

Studenti su izgleda nestali pre prve noći na otvorenom, a scena koja je trebalo da pokaže njihovu navodnu „solidarnost“ pretvorila se u pravu komediju.

Ipak, jedno im se mora priznati, scenografija je bila besprekorna.

Sve pod konac, svaki dušek na svom mestu, kao da su čekali filmsku ekipu, a ne studente.

Predstava otkazana zbog slabog interesovanja publike!

Ako je ovo trebalo da bude predstava o „studentskoj dobroti i čistoti“, režiseri su debelo omanuli.

Ono što se vidi je pravo lice – studenti su samo pijuni koji slepo prate vođe, ali ni to nije uspelo kada je trebalo da prespavaju tamo gde vođe kažu. Problemi u raju?

Mada ko zna možda je ovo neki novi performans. Nevidljive blokade vazduha ili studentski duh u punom jeku koji niko ne vidi.

Ovo je nevidljiva blokada vazduha.

Ni rančeva, ni torbi. Ništa. Prazna scena, bez ijednog glumca.

Postavlja se pitanje gde su zapravo tih 5.000 studenata o kojima se govorilo.

Autor: Dalibor Stankov