DA LI JE MOGUĆE DA IM JE OVO PALO NA PAMET?! Pogledajte kako je Bačulov dogovarao da ga otruju: Jel se to nalazi u krvi, da izgleda kao da sam otrovan (VIDEO)

Neoborivi dokazi koji pokazuju kako su Miša Bačulov i blokaderi planirali državni udar emitovani su kako bi javnost videla njihov pakleni plan.

Danas je uhapšen Miša Bačulov, koji je planirao da sam sebe otruje kako bi optužio predsednika Aleksandra Vučića i državni vrh za pokušaj ubistva.

Na snimku se vidi Bačulov koji ulazi kroz kapiju i nosi paket, a zatim izlazi sa nekim.

- Mišo, jel me slušaš dobro. Možeš da rikneš. Da li ti je to ideja. Zato moram da zovem toksikologa, da nam nabave neke stvarčice. Rekao si da ćeš da popiješ nešto. Ako daš u venu to se vidi - rekao mu je sagovornik.

- Ne ne, mora biti negde blizu bolnice. Koliko vremena treba - pitao je Bačulov.

- Ne znam ne znam, ne znam vreme razgradnje lekova.

- Koja je reakcija - pitao je Bačulov.

- Katastrofa, grčevi abdominalni. Nemaš penu, može da ti se sloši da izgubiš svest. Zato ti treba adrenalin u blizini, anti-šok terapija. Mozgao sam o tome dve nedelje, mnogo su bitne stvari. Ti razmisli.

- Jel se nalazi to u krvi toksikološki - pitao je Bačulov.

- Da da, ali šta ćeš ako zaglaviš na respiratoru. Ako te planiraju, šta ako stvarno imaju nekog doktora koji će da prođe. Ubacio si mi paranoju u glavu. Ako ti imaš inforamcije, meni je frka da te ne ubijem. Pazi, postavio si se kao centralna figura, gde ti je Štimac, gde su svi. Ozbiljan haos se sprema tamo prvog. Moje ti je da razmisliš debelo. Niko ne može da ti garantuje da to neće da ti škodi. A ako te sjebe, šta smo uradili. A u očima paranoje I svašta nešto, to ti kažem još. Sutra se nalazim sa toksikologom, ne smem da ti kažem ime. Ja mogu da ti dam kroz krv, ali to može da izazove halucinacije - rekao je sagovornik Bačulova.

Bačulov se interesovao da li otrov može oralno da se unese.

- Ne može brate, tebi treba ono što si hteo, grčevi, da preblediš. A ja ne mogu da ti garantujem, ne znam dozu. Ako ti dam malu dozu, ispašćeš smešan. Najlakše mi je da ti roknem u venu. Jedan kroz jedan, ako vide to ispašćeš narkoman.

- Da ispadne ili to, ili samo da su hteli da me sklone sa ovoga - kazao je Bačulov dok se smejao.

- Počela je da me hvata paranoja, ali sada moraš da sedneš da pričaš sa familijom. Evo najiskrenije ti govorim, kao brat sa bratom - rekao je sagovornik Bačulova, na šta mu je ovaj odgovorio:

- Znam, meni je Kaća već u paranoji već dugo.

- Da se nadamo najboljem brate. Čujemo se sutra ujutru, ili večeras.

Autor: Pink.rs