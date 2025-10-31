MINISTARKA MESAROVIĆ POSETILA VINARIJU 'MATALJ' U NEGOTINU! Ekskluzivno najavila KONKURS ZA VINARE koji će biti raspisan u naredne dve nedelje EVO KO ĆE SVE MOĆI DA SE PRIJAVI

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je vinariju „Matalj“ u Negotinu

-Imam tu čast da smo posetili divno porodično preduzeće, vinariju Matalj. Obišli smo njihov proizvodni pogon i upoznali smo se sa svim onim što rade. U pitanju je ozbiljna vinarija koja proizvede 200.000 boca vina. Oni sada plasman svoje robe imaju na domaćem tržištu, krenuli su i ka inostranim tržištima. Ministarstvo privrede će u narednom periodu podržati i ovu divnu kompaniju koja posluje u Negotinu. Ono na šta sam posebno ponosna i što sam videla danas je da predsednik opštine ima otvoren dijalog sa svim privrednicima i koji traje. Oni će u narednom periodu imati punu podršku Ministarstva privrede i našeg predsednika Aleksandra Vučića. Pozvala sam i ovu veliku kompaniju da budu promovisani od strane Ministarstva privrede na svim sastancima koji predstoje u NR Kini. Oni će već biti prisutni na sajmu u Šangaju. Očekujem i da će tamo postići uspeh za poslovanje - rekla je Mesarović.

Ministarka Mesarović ekskluzivno je najavila raspisivanje konkursa za vinare.

-Na inicijativu našeg predsednika Aleksandra Vučića, Ministarstvo privrede će u naredne dve nedelje raspisati konkurs za podršku vinarima. Nikad snažnije nećemo izaći za podršku ka proizvođačima vina, imajući u obziru to da je konkurentan na stranim tržištima. Vrednost konkursa je 150 miliona dinara. Ovde će biti posvećena pažnja ženama vinarima, mladima do 35 godina i vinarima u ruralnim područjima. Pozivam sve proizvođače na teriroriji naše zemlje i iskoriste podršku države -navela je Mesarović.

Autor: Iva Besarabić