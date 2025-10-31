'NAŠOJ DRAGOJ LJALJI' Ivica Dačić se oprostio od Slobodanke Gruden: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

Prva žena gradonačelnik Beograda Slobodanka Gruden preminula je u 86. godini, a od nje se oprostio Ivica Dačić, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova.

"Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici, koju sam posebno poštovao i cenio, prvoj gradonačelnici Beograda, Slobodanki Gruden, našoj dragoj Ljalji", napisao je Dačić na Instagramu.



Slobodanka Gruden završila je Medicinski fakultet, a u službi za transfuziju krvi provela je 33 godine. Prema pisanju medija, objavila je 120 stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.

Grad Beograd vodila je od juna 1992. do jula 1994. godine u najtežim uslovima za prestonicu Srbije i tadašnje SRJ, u vreme sankcija i rata.

Autor: D.Bošković