AKTUELNO

Politika

Održan pomen za nastradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu: Predsednik Vučić prisustvovao službi u Hramu Svetog Save

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je pomenu nastradalima u padu nadstrešnice u Hramu Svetog Save.

Parastosu, koji je služi i za sve preminule pravoslavne hrišćane povodom zadušnica, prisustvuju zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima su i premijer Srbije Đuro Macut i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, kao i veliki broj građana.

Patrijarh Porfirije je poželeo svima, duhovnoj deci Svetog Save, mir.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Mir najpre u svakome od nas, a onda i mir među nama. Da nam da spoznaju da smo jedni drugima potrebni. Da nam da osećanje da smo jedno, pošto samo tako ćemo čuvati i nositi u sebi blagoslov Svetoga Save. I iznad svega, neka vam Gospod da spoznaju, snagu i odlučnost, da svako od nas bude bolji. Što bolji od sebe, da bi nam svima zajedno bilo bolje. Zato što nam bolje može biti samo kada svako od nas lično živi u skladu sa zakonima Božjim - rekao je patrijarh.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Poželeo je da Gospod upokoji duše stradalih, čija su imena pomenuta na službi.

- Neka im podari život večni. Večni im pomen, Bog da im dušu oprosti - rekao je poglavar srpske crkve.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Predsednik Vučić je u petak izjavio u obraćanju građanima da će danas, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da dan protekne mirno.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Bezbednost

#Crkva

#Miran protest

#Molitva

#Novi Sad

#Odgovornost

#apel predsednika

#godišnjica tragedije

#obraćanje građanima

#pad nadstrešnice

#poštovanje

#pravda za žrtve

#republika srbija

#sećanje na stradale

#žrtve

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ NA POMENU PATRIJARHU IRINEJU: NJegovu mudrost i predanost narodu zauvek ćemo pamtiti (FOTO)

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE DOBIO BLAGOSLOV PATRIJARHA PORFIRIJA PRED PUT U NJUJORK: Sa Vučićem u Hramu Svetog Save premijer Vučević i Dodik

Politika

Vučić prisustvovao pomenu Nemanji koji je poginuo u tragediji u Novom Sadu: Postaraću se da stradali nikada ne budu zaboravljeni i da pravda bude zado

Politika

6 GODINA OD UBISTVA OLIVERA IVANOVIĆA, NJEGOVI NAJMILIJI I DALJE SKRHANI BOLOM! U Hramu Svetog Save održan pomen, okupljeni paljenjem sveća odali poča

Politika

VUČIĆ U HRAMU SVETOG SAVE SA NIKOLAJEM MUHINOM I PATRIJARHOM: Počastvovan sam! Ovo je veličanstveno svedočanstvo naše vere, istorije i kulture (FOTO)

Društvo

U Novom Sadu održan pomen stradalima u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija