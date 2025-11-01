Lončar tvrdi: 'Pokušaj trovanja Bačulova je udar na Vučića!' – Ricin, blokade i politička zavera

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izneo je šokantne tvrdnje u vezi sa navodnim pokušajem trovanja odbornika Miše Bačulova. Prema njegovim rečima, iza cele priče ne stoji napad na Bačulova, već pokušaj da se eliminiše predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U dramatičnom obraćanju za TV Prva, Lončar upozorava da se Srbija nalazi u opasnoj fazi političke manipulacije, u kojoj se čak i otrovi koriste kao sredstvo destabilizacije.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je navodni pokušaj trovanja odbornika Miše Bačulova zapravo pokušaj da se uništi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Ovo je pokušaj da ne postoji Aleksandar Vučić, ne Bačulov. Nemojte da menjate teze“, rekao je Lončar, dodajući da bez Vučića Srbija ne bi bila u stanju da se izbori sa pritiscima i pokušajima rušenja.

Lončar je istakao da se predsednik zalaže za srpsku politiku i interese građana, te da je upravo to ono što smeta „probisvetima sa raznoraznih krajeva“ koji, kako kaže, žele da Srbija bude pokorna.

Govoreći o navodnom trovanju ricinom, ministar je upozorio da se radi o jednom od najopasnijih bioloških otrova na svetu.

„Ricin izaziva gubitak svesti, otežano disanje, mučninu, kašalj… Ako je količina veća, ne možete da preživite“, rekao je Lončar, dodajući da je u svetu registrovano više od 750 slučajeva trovanja ovom supstancom.

Ministar je poručio da vođe blokada koriste lažne informacije i fingirane incidente kako bi izazvali haos i destabilizaciju, a da im je jedini cilj da eliminišu Vučića.

„Ljudi, urazumite se. Promene se dešavaju na izborima, ne kroz laži i manipulacije“, rekao je Lončar.

Osvrnuo se i na prethodne navode o navodnim policijskim torturama i incidentima, tvrdeći da su svi demantovani, ali se i dalje koriste za širenje panike.

„Oni nemaju drugi problem osim Vučića. Pokušali su sve, nisu uspeli. Sada su se odlučili na ovaj potez“, zaključio je ministar.

Autor: Dalibor Stankov