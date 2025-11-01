HAOS U VRHOVNOM TUŽILAŠTVU: Dolovac besnela zbog hapšenja Bačulova – 'Zašto mi niko nije javio?!'

Ekskluzivna saznanja otkrivaju da je vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac burno reagovala nakon što je saznala da je hapšenje Miše Bačulova sprovedeno bez njenog znanja.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, što je, prema izvorima bliskim tužilaštvu, izazvalo nezadovoljstvo u vrhu pravosuđa.
Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, prema nezvaničnim informacijama, izazvala je pravu buru u tužilaštvu nakon što je saznala za hapšenje Miše Bačulova i još jednog lica, osumnjičenih za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Akciju su sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva iz Beograda.
Kako saznaje naša redakcija, Dolovac je odmah nakon hapšenja kontaktirala glavnog javnog tužioca u Novom Sadu, Branislava Lepotića, kao i tužiteljku Tatjanu Lagumdžiju, zahtevajući objašnjenje zašto nije bila obaveštena o akciji.
„Dolovac je vikala preko telefona i pitala: ‘Zašto niko nije javio za hapšenje?’“ – tvrdi izvor iz tužilaštva.
Njeno nezadovoljstvo, kako se navodi, dodatno je poraslo kada je saznala da istragu ne vodi Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, već beogradsko tužilaštvo, čime je, prema tvrdnjama izvora, isključena iz kontrole nad slučajem.
„Postalo je jasno da se istraga vodi mimo njenih struktura, što je izazvalo sumnje u to šta bi sve moglo da ispliva, uključujući i moguće veze pojedinih tužilaca sa organizatorima blokada“, navodi izvor.
Dolovac je, navodno, zahtevala hitan i detaljan izveštaj o celom slučaju, izražavajući iznenađenje i nezadovoljstvo što nije bila informisana unapred.
Ubrzo nakon toga, Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je saopštenje u kojem je precizirano da je krivično delo izvršeno na teritoriji Beograda, dok je Bačulov uhapšen u Novom Sadu – što je, prema svemu sudeći, razlog zbog kojeg je beogradsko tužilaštvo preuzelo slučaj.
Autor: Dalibor Stankov