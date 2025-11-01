AKTUELNO

HAOS U VRHOVNOM TUŽILAŠTVU: Dolovac besnela zbog hapšenja Bačulova – 'Zašto mi niko nije javio?!'

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Ekskluzivna saznanja otkrivaju da je vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac burno reagovala nakon što je saznala da je hapšenje Miše Bačulova sprovedeno bez njenog znanja.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, što je, prema izvorima bliskim tužilaštvu, izazvalo nezadovoljstvo u vrhu pravosuđa.

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, prema nezvaničnim informacijama, izazvala je pravu buru u tužilaštvu nakon što je saznala za hapšenje Miše Bačulova i još jednog lica, osumnjičenih za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Akciju su sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva iz Beograda.

Kako saznaje naša redakcija, Dolovac je odmah nakon hapšenja kontaktirala glavnog javnog tužioca u Novom Sadu, Branislava Lepotića, kao i tužiteljku Tatjanu Lagumdžiju, zahtevajući objašnjenje zašto nije bila obaveštena o akciji.

„Dolovac je vikala preko telefona i pitala: ‘Zašto niko nije javio za hapšenje?’“ – tvrdi izvor iz tužilaštva.

Njeno nezadovoljstvo, kako se navodi, dodatno je poraslo kada je saznala da istragu ne vodi Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, već beogradsko tužilaštvo, čime je, prema tvrdnjama izvora, isključena iz kontrole nad slučajem.

„Postalo je jasno da se istraga vodi mimo njenih struktura, što je izazvalo sumnje u to šta bi sve moglo da ispliva, uključujući i moguće veze pojedinih tužilaca sa organizatorima blokada“, navodi izvor.

Dolovac je, navodno, zahtevala hitan i detaljan izveštaj o celom slučaju, izražavajući iznenađenje i nezadovoljstvo što nije bila informisana unapred.

Ubrzo nakon toga, Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je saopštenje u kojem je precizirano da je krivično delo izvršeno na teritoriji Beograda, dok je Bačulov uhapšen u Novom Sadu – što je, prema svemu sudeći, razlog zbog kojeg je beogradsko tužilaštvo preuzelo slučaj.

Autor: Dalibor Stankov

