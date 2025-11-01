AKTUELNO

UHAPŠENI MIŠA BAČULOV PREBAČEN U URGENTNI CENTAR: Ovo je razlog

Izvor: Informer, Foto: Instagram.com/misa_ronin ||

Kako prenose mediji, uhapšeni blokader Miša Bačulov prebačen je u Urgentni centar.

Bačulov je prebačen u Urgentni centar nakon što mu je "pozlilo".

Podsetimo, Bačulov i D.C. uhapšeni su juče zbog sumnje da su dogovarali i planirali da lažiraju trovanje Bačulova za koje bi optužili predsednika Republike Srbije i državni vrh.

Plan im je bio da navodno trovanje i njegove poslednice plasiraju u javnost i tako dovedu do ekslacije nasilja na protestu u Novom Sadu koji se održava danas.

Toksikolog je, imao zadatak da napravi otrov i preda ga D.C, a on Bačulovu.

Krajnji cilj ove Bačulovove akcije bio je rušenje države i nasilna smena vlasti.

