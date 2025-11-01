AKTUELNO

Politika

Brnabić razobličila blokadere: I na dan kada svi treba da ćutimo, oni napadaju Vučića

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na sramne pretnje politikologa Duška Radosavljevića upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Brnabić je komentarisala skandalozne reči Radosavljevića i to na današnji dan kada je godišnjica tragedije u Novom Sadu, a gde je poručio da ''Vučić treba da sedne u avion i da beži i da sa srpskim narodom više ne može da se igra''.

''I na dan kada svi treba da ćutimo, da se sećamo žrtava, da mislimo o njima i njihovim porodicama, da svi zajedno delimo tugu i bol, vi i na taj dan pretite. Vi nikada niste ni osećali tugu i empatiju, vođeni ste samo bolesnom, patološkom mržnjom. Ne znate ni imena žrtava, niti o njima pričate, pa čak ni na današnji dan. I danas pričate samo o Vučiću, i danas je samo on vaša tema, i danas se junačite na leđima ljudske tragedije. Vi ne tugujete, vi mrzite. Većinska Srbija, na čelu se predsednikom Vučićem, tuguje. Apelujem na sve da se, makar danas, suzdrže od ovakvih pretnji i uvreda. Makar danas. A bežati niko neće, ponajmanje Aleksandar Vučić'', napisala je Brnabić na mreži Iks.

