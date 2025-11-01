AKTUELNO

Politika

ŠTRAJK GLAĐU JE KRAJNJA MERA! Mrdić u izjavi za Pink ponovio zahteve: Malaksao sam, ali se osećam dobro

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uglješa Mrdić, narodni poslanik i predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu koji je juče stupio u štrajk glađu oglasio se Pink i rekao da se oseća malaksalo, ali dobro.

- Moji zahtevi su da budu uhapšeni Milutin Milošević i Nebojša Bojović jer sam lično prikupio dokaze protiv njih. Oni su najodgovorniji za pad nadtrešnice u Novom Sadu što je dovelo do smrti 16 ljudil. Drugi zahtev je da Tužilaštvo za organizovani krminal počne da radi svoj posao i da procesuiraju blokadere koji godinu dana ruše Srbiju - naveo je Mrdić.

Vreme je da Tužilaštvo radi svoj posao

Kako je dodao, vezano za prvi zahtev predao je krivičnu prijavu, dopunu, pa i na kraju dokaze.

- Dokazi su predati pre nekoliko dana, nema reakacije. Štrajk glađu je krajnja mera. Cilj je da utičem da tužilaštvo da radi svoj posao i da Bojović i Milošević budu uhapšeni, ne zbog toga što ih mrzim i imam nešto protiv njih, već zato što imam dokaze protiv njih da su odgovorni za pad nadstrešnice - naveo je Mrdić.

Prema njegovim rečima, ako ta krivična prijava ne bude procesuiran jasno je da ih Nenadić štiti.

Autor: S.M.

#Skupština Srbije

#Uglješa Mrdić

#zahtevi

#štrajk glađu

