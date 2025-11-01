PAJTIĆ DANAS SAOSEĆA, A PRE 16 GODINA ODGOVORNOST NIJE PREUZEO! Licemerje na delu (VIDEO)

Bojan Pajtić danas izražava saosećanje prema Dijani Hrki, ali zaboravlja tragediju iz 2008. godine u diskoteci „Kontrast“ u Novom Sadu, gde je šestoro mladih ljudi izgubilo život, a odgovorni nikada nisu kažnjeni.

Bojan Pajtić je danas, govoreći o tragediji u Novom Sadu, izjavio: „Ja sam sa jedne strane bio, kao roditelj, užasno potrešen, slušajući Dijanu Hrku. Mislim, zamislite da izgubite dete, to je nešto što...“

Međutim, teško je ne primetiti licemerje u ovim rečima kada se prisetimo jezivog požara u diskoteci „Kontrast“ u Novom Sadu, koji se dogodio tokom vladavine Demokratske stranke i Bojana Pajtića. Tog kobnog dana stradalo je šestoro mladih ljudi – tri momka i tri devojke, uzrasne dobi od 21 do 29 godina. Tada su saučešće porodicama uputili predsednik Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković i sam Pajtić kao predsednik pokrajinske vlade.

Ipak, realnost je bila potpuno drugačija. „Ja sam jedan od roditelja žrtve koja je stradala u 'Kontrastu' i 12 godina se borim za individualnu odgovornost koje ovde nema“, istakao je tada jedan od roditelja.

Nikada niko nije snosio odgovornost za stradanje šestoro mladih ljudi, a sada Pajtić sa istim tonom govori o težini slušanja majke jednog od nastradalih u Novom Sadu. Njegove reči zvuče prazno i licemerno, jer su tada počinioci i odgovorni ostali nekažnjeni, dok danas pokušava da predstavi saosećanje i empatiju.

Ovakav dvostruki standard i političko licemerje jasno pokazuju da su Pajtićeve reči više performans nego iskrena zabrinutost, dok stvarne žrtve i njihovi roditelji decenijama čekaju pravdu.

Autor: A.A.