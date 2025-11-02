Petrov: Vučićev govor državnički, pokazao svest da zna kako se izražava jedinstvo

Profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu i sudija Ustavnog suda Vladan Petrov izjavio je danas da ga nije iznenadio govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića uoči godišnjice tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu i dodao da je taj govor bio državnički po meri Ustava, predsednika koji je svestan šta znači izražavati državno jedinstvo.

Petrov je naveo da je Vučićevo obraćanje 31. oktobra bilo neka vrsta sabiranja svih onih elemenata koji su bili prisutni od momenta kada je nadstrešnica pala, 1. novembra, prošle godine.

"Objasnio je da smo svi bili u stanju jednog kolektivnog šoka, prvih mesec, dva dana, ali bukvalno svi - institucije, država, službe, mi profesori, političari, ministri, svi", rekao je Petrov.

Ističe da je Vučić pozvao na jedinstvo.

Ukazao je da su skupovi studenata u blokadi i dela građana koji ih podržavaju bili neprijavljeni, neustavni i nezakoniti.

"Nisu reakcija na neki događaj, imaju organizatora. I ovde nije reč sad o tome da mi insistiramo na tome da su to nelegalni skupovi, nego samo na bojazni od toga šta oni mogu da proizvedu, kakve sve negativne posledice po pojedince, po imovinu, po veći broj ljudi", rekao je Petrov.

Kako je dodao, sve je to izazvalo jedan stepen dodatne odgovornosti za predsednika da smiruje situaciju pre obeležavanja godišnjice urušavanja nadstrešnice i stradanja 16 ljudi.

Petrov je rekao da su skupovi kojiima je juče obeležena godišnjica te tragedije bili potpuno različiti, odnosno da je način odavanja pijeteta žrtvama bili drugačiji, ali da je najvažnije da su svi završeni mirno.

"Predsednikova izjava i u tom smislu je imala onaj umirujući efekat i takvu izjavu treba da daje svaki odgovorni visoki političar", rekao je Petrov.

Govoreći o zahtevu studenata u blokadi da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, Petrov je rekao da u poslednje vreme taj zahtev nije toliko jako izražen, kao što je bio od maja i tokom leta.

Prema njegovim rečima, možda je taj zahtev prešao u drugi plan zbog skupova koji su postepeno dobijali nasilni karakter, a možda i zato što je predsednik Republike odgovorio da će prevremenih parlamentarnih izbora biti sigurno, ali i prevremenih predsedničkih izbora.

"On je, što se meni kao ustavnom pravniku jako dopalo, rekao da neće sebi da skraćuje mandat, već da će podneti ostavku i najverovatnije da možemo očekivati istovremeno parlamentarne i predsedničke izbore", rekao je Petrov.

Govoreći o situaciji u društvu u prethodnih godinu dana, Petrov je istakao da smo imali ozbiljnu društvenu krizu i dodao da za nju snosi odgovornost i vlast i opozicija.

"Okidač je bio pad nadsrešnice i mislim da tu ima mnogo više prostora za neko zajedničko delovanje i moramo u tom delu biti svesni da ima odgovornosti i aktuelne vlasti, kao i opozicije", rekao je Petrov.

