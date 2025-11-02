Srbi sa AP KiM koji pešače ka Novom Sadu napreduju ka Ljigu: Želimo da podržimo svoju državu (FOTO)

Srbi iz AP Kosova i Metohije, koji već peti dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, kažu da im put ne pada teško i da žele da pruže podršku svojoj državi, bez koje, kako ističu, ne bi mogli da opstanu na prostorima na kojima žive.

Srbi iz AP KiM krenuli su rano jutros iz Gornjeg Milanovca, prošli su kroz selo Boljkovci i napreduju ka Ljigu.

Njih dočekuju stanovnici mesta kroz koja prolaze i srdačno ih pozdravljaju, a neki od njih iz Raške, Kraljeva, Čačka i Gorenjeg Milanovca pridržili su im se u šetnji do Novog Sada.

Jedan od učesnika šetnje rekao je da je najvažnije da su zdravi i bezbedni.

"Ovi koraci čuvaju Srbiju. Samo uz zdravlje. Samo jako do cilja. Jako i bezbedno. Srbiji sa Kosova i Metohije se nikad ne predaju", poručio je on.

Koloni se pridružio i jedan Čačanin koji, kako je rekao, želi da pruži podršku svojim sunarodnicima sa AP KiM.

"Želimo da sačuvamo bratstvo i jedinstvo. Pomažemo našoj braći sa Kosova. Sa njima nas veže nekakva neraskidiva veza, srpskog jedinstva, prijateljstva, bratstva", naveo je on i dodao da Srbi sa KiM koji pešače daju primer celoj Srbiji.

Jedan od Srba sa KiM istakao je da mu pešačenje ne pada teško jer ima jaku volju da podrži svoju zemlju.

"Kad imaš volju, imaš želju da podržiš svoju zemlju, svog predsednika, nikad nije teško. Idemo mi putem da podržimo našeg predsednika Vučića i našu zemlju Srbiju, koju zaista mnogo volimo i cenimo. Da nije naše zemlje Srbije, mi bismo zaista dole na Kosovu vrlo teško mogli da ostanemo i da živimo", rekao je on.

Pešake je jutros iz Gornjeg Milanovca ispratio predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević, poželevši im srećan put i uspešan završetak ovog simboličnog poduhvata.

Sledeća stanica na njihovom putu je Ljig.

Grupa od 60 Srba iz AP Kosova i Metohije u subotu je u Crkvi svetih Joakima i Ane kod Preljine zapalila sveće i odala poštu stradalima u padu nadstrešnice pre godinu dana u Novom Sadu.

Njima su se ranije pridružili pešaci iz Raške i Kraljeva, a od od subote ujutro im se u koloni pridružilo i deset meštana Čačka i petoro sunarodnika iz Lučana koji, kako kažu, na taj način žele da zajedno pošalju poruku jedinstva i sloge.

U koloni su Srbi iz Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš, kao i iz Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Štrpca.

