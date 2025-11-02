AKTUELNO

Politika

'SMEŠNO JE KOLIKO STE BUŠNI' Piper poručio blokaderima: Gebels vam iz groba zavidi na propagandi i lažima

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novinar Uroš Piper poručio je blokaderima da su "bušni".

- Rekao sam vam pre 2 dana koliko će Arhiv slagati i šta je dogovoreno sa šefovima N1 i Nova S! I bukvalno su tako sada i napisali! Gebels vam iz groba zavidi na propagandi i lažima! Smešno je kako ste bušni, sve mi javljaju moji ljudi iz vaše dve medijske kuće! Pukli ste! - napisao je on na Iksu.

Autor: Pink,rs

