'IZAZIVAJU NASILJE JER SU NEMOĆNI' Predsednik Vučić za Pink: Pozivam pristojnu Srbiju na mir, država će obaviti svoj posao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se u program emisije "Hit tvit" na TV Pink povodom večerašnjeg napada blokadera ispred Narodne skupštine u Beogradu.
Predsednik Vučić govorio je o pokušaju izazivanja haosa od strane okupljene grupe blokadera.
Vučić je rekao da ovo nije iznenađenje i da su blokaderi nervozni jer se juče nije okupio broj ljudi koji su očekivali.
- Koristili su piksle, flaše, da napadnu ljude. Ali, nije neočekivano, posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu - ocenio je Vučić.
Vučić je istakao da ljudi mogu mirno da spavaju, jer blokaderi neće ništa izazvati i jer će država raditi svoj posao.
- U politici se pobeđuje na izborima. Pozivam pristojnu Srbiju na mir, samo tako će Srbija da pobedi - naveo je Vučić.
Kako je rekao, napad u ''Ćacilendu'' na Milana Bogdanovića je nešto što će ući u anale i dodao da je mnogima to jako brzo prestalo da bude vest.
- Srbija se neće dati, Srbija će nastaviti da napreduje... Jasno je da nasilje izazivaju jer su nemoćni, nervozni zbog debakla od juče i sad svoje pravo lice moraju da pokažu. Time je broj ljudi koji ih podržava u našoj zemlji sve manji - ocenio je Vučić.
Kako je istakao, nadležni organi obaviće svoj posao.
- Moje pitanje je šta ste to dogovarali sa službenicima američke ambasade privatno. Pionirski park i Ćacilend smetaju jer ne razgovaraju sa predstavnicima ambasada niti sa bilo kim . Zato je Pionirski park i Ćacilend simbol slobode. Hvala njima u Pionirskom parku, oni su heroji svih ovih meseci, pozivam ih da budu uzdržani - kazao je Vučić.
