POPEO SE NA ZAŠTITNU OGRADU, REMETIO JAVNI RED I MIR: Identifikovan i uhapšen muškarac koji je izazvao zgražavanje građana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju mere i radnje na identifikaciji i privođenju lica koja su večeras izazivala nerede ispred Narodne skupštine Republike Srbije.

Oni su identifikovali i uhapsili S. P. (1989) koji se na raskrsnici ulica Takovska i Bulevar kralja Aleksandra, tokom održavanja neprijavljenog javnog okupljanja popeo na zaštitnu ogradu i u više navrata nepristojnim gestovima i pokazivanjem polnog organa remetio javni red i mir i izazvao zgražavanje okupljenih građana.

Policijski službenici doveli su S. P. u službene prostorije i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršaja prijava. Nastavlja se dalji rad na procesuiranju svih lica koja su izazivala incidente i napadala policiju i učesnike prijavljenog javnog skupa u Pionirskom parku.

Autor: Pink.rs