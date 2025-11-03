'ODGOVORNI SMO ZA BUDUĆNOST ZEMLJE' Vučić: Pozivam sve građane da ostanu mirni, nadležni su spremni da reaguju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je sinoć građane većinske i pristojne Srbije da ostanu mirni, da ostanu da se bore nenasilnim sredstvima, ne odgovaraju na provokacije i poručio da su nadležni organi spremni i da će odgovarati na sve što se dešava na ulicama.

On je pozvao i sve u Pionirskom parku da ostanu mirni i da se uzdrže od svakog odgovora i još snažnije prigrle Srbiju.

Istovremeno, Vučić je najavio veliki skup na kojem će biti poslate dobre poruke za budućnost.

"Govorićemo šta ćemo da uradimo, da gradimo Srbiju, odgovorni smo za budućnost zemlje. Zato moramo da razumemo neuspehe i traume neuspešnih političara i da im pomognemo da iz toga izađu na miran način i da utičemo na njih da razumeju koliko su grešili kada ovakve akcije preduzimaju", rekao je Vučić povodom sinoćnjih incidenata ispred Skupštine Srbije.

On je ocenio da su videli da ih ljudi sve manje razumeju, da su razočarani što nije bilo nereda i nasilja i mnogo manje ljudi od očekivanog, kao i da su razočarani divnim ljudima koji su došli da izraze pijetet stradalima.

Kako je rekao to izaziva njihovu nervozu.

"Moje pitanje je šta ste to dogovarali sa službenicima američke ambasade privatno. Pionirski park i Ćacilend smetaju jer ne razgovaraju sa predstavnicima ambasada niti sa bilo kim. Zato su Pionirski park i Ćacilend simbol slobode. Hvala njima u Pionirskom parku, oni su heroji svih ovih meseci, pozivam ih da budu uzdržani", rekao je Vučić.

On je dodao da su im večeras smetale pesme "Tamo daleko" i "Vidovdan" i dodao da ne zna šta bi hteli da se peva ako mrze te pesme.

"Pozivam sve građane na mir i uzdržanost, budite pametniji, pustite da tuku i pokušajte da ne uzvratite nigde. Nadležni organi će to da reše. Oni nisu hteli ni da štrajkuju glađu već incident i to na mestu gde se okupljaju drugi. Slobodarski narodi slobodarski i nezavisni se razlikuju od banana država, jer pobeđuju mirom i trpeljivošću", zaključio je on.

Vučić je zaključio da je napad blokadera na tzv. Ćacilend, koji je simbol slobode i otpora Srbije, bio očekivan posle njihovog jučerašnjeg debakla u Novom Sadu.

"Posle višestruko manjeg broja ljudi od očekivanog, nisu mogli da donesu bilo kakvu pametnu i smislenu odluku, kao i mučenja ljudi posle godinu dana torture i maltretiranja Srbije. I onda naravno nervoza i histerija da dođu do izražaja i razume se nečiji tuđi uticaj - rešili su da napadnu simbol slobode i otpora i svim pritiscima, simbol postojanja Srbije, a to jeste Pionirski park ili kako ga već svi popularno zovemo Ćaciled", rekao je Vučić povodom večerašnjih incidenata ispred Skupštine Srbije.

Predsednik Srbije izjavio je da građani Srbije mogu mirno da spavaju, kao i svaki drugi dan i dodao da su ljudi siti situacija poput one koja se desila ispred Skupštine Srbije.

Na pitanje kako komentariše to što svi opozicioni mediji ''šire laž da su ljudi iz Pionirskog parka napali okupljene građane'', on je rekao da to nije gore od laži da je dečak iz Valjeva preminuo, od laži o zvučnom topu ili od tri godina laganja o Jovanjici.

''Oni kažu da su isprovocirani blokaderi večeras bili pesmama 'Tamo daleko' i 'Vidovdan'. Zamislite provokacije. Užasna provokacija. Trebalo bi pohapsiti sve u Ćacilendu i kazniti ih zato što slušaju 'Tamo daleko' i 'Vidovdan''', dodao je on.

Kako je rekao, laži opozicionih medija su već svima poznate i niko u to ne veruje.

''Važno je da ljudi koji se njima suprostavljaju ostanu dostojanstveni, mirni i da ne nasedaju na njihove provokacije'', dodao je Vučić.

Vučić je izjavio da oni koji su pravili sinoć incidente na ulicama Beograda nemaju nikakav plan osim da naude državi i njenom imidžu.

"Nema tu plana. Plan je, pre svega, da budu na televiziji, da budu u centru pažnje. I koliko mogu da naštete državi, koliko mogu da naštete imidžu zemlje i ako mogu da se obračunaju sa onima koji drugačije misle. Ako mislite da tu postoji neki stvarni plan da će nešto uraditi, ma ne", rekao je Vučić upitan kakve su njegove informacije povodom incidenata ispred Skupštine Srbije s obzirom na to da ima pristup bezbednosnim informacijama.

Vučić je istakao da je važno da pristalice vlasti pokažu uzdržanost, smirenost, staloženost.

"Polako će stvari dolaziti na svoje mesto, baš kao što najveći deo ljudi u Srbiji sve bolje razume šta je to što se zbivalo svih ovih meseci", kazao je Vučić.

Nedaleko od Skupštine Srbije sinoć je došlo do tenzija kada je grupa građana koja se okupila, navodeći kao razlog podršku Dijani Hrki, koja na tom mestu štrajkuje glađu i njene zahteve, gađala i vređala policiju i okupljene građane na platou koji su protiv blokada.

Autor: Jovana Nerić