ŠTIMAC POZIVAO NA NASILNU PROMENU VLASTI I SUKOBE: Oglasilo se VJT o hapšenju blokadera, urlao i histerisao na policiju, građane podstrekivao na nasilje

Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se zbog hapšenja Vladimira Štimca, koji je sinoć huškao blokadere da napadnu "Ćacilend".

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su V. Š. zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra 2025. godine u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija.

On je kako se sumnja pred okupljenim građanima, koji su ga snimali i to kasnije objavljivali na društvenim mrežama, pozivao druge građane da dođu pred Dom Narodne skupštine svi, da "zovu traktore da dođu sa svih strana“, da im "je.. sve", nazivajući policijske službenike koji su se nalazili ispred Doma Narodne skupštine - kriminalcima, koje je tu poslao Vučić da "guraju narod koji traži pravdu“ i koji "nemaju ni identifikacione brojeve".

Osumnjičeni je pri tome u snimljenim objavama sve vreme psovao pripadnike policije i učesnike drugog skupa, te ponavljao poziv građanima "Izađite na ulice“ pokušavajući da napravi emotivni naboj kod građana, uz tvrdnje da policija napada Dijanu Hrku, majku mladića koji je poginuo 1. novembra 2024. godine prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja štrajkuje glađu.

Pošto je uočio jednog policijskog službenika koji je obezbeđivao Dom Narodne skupštine sa puškom na grudima povikao mu je: "Alo, skloni pušku bre“.

Sve navedeno je dovelo do okupljanja građana ispred Doma Narodne skupštine, koji su motivisani Štimčevim pozivima napadali policijske službenike i učesnke drugog skupa, gađajući ih pirotehničkim sredstvima, staklenim flašama i kamenjem, usled čega je jedan policijski službenik zadobio tešku telesnu povredu u predelu potkolenice.

Istom prilikom prouzrokovan je požar na šatoru koji koriste učesnici drugog skupa.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu podstrekavanjem.

Autor: Pink.rs