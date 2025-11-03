SRAMNO! Manje poznata glumica Jelena Stupljanin najstrašnije pljuje i vređa pošten narod u Srbiji (VIDEO)

Blokaderka Jelena Stupljanin, inače u javnosti manje poznata srpska glumica, u maniru koji podseća na neku fašističku propagandu krenula je da pljuje po poštenom narodu u Srbiji.

Naime, blokaderka se nije ustručavala da se sraman obruši na sve poštene ljude koji samo drugačije misle od nje, na ljude koji ne žele blokade već da mogu slobodno da kreću žive i rade.

Dovoljno je istaći da neistomišljenike "ne smatra ljudima", već kako ona kaže "demonima i monstrumima".

- Ja ne smatram ljudima uopšte, ljudi su sa ove strane, ovo su neki demoni, neki monstrumi. Kako bih rekla, neki ljudi koji nisu svesni toga šta rade, neki ljudi koji očigledno su toliko zaključali svoje emocije - rekla je ona ispred Skupštine u Beogradu.

Interesantno je da ova blokaderka glumi u skoro svim emisijama koje finansira Telekom Srbija.

Ovo blokadersko sramno vređane poštenog naroda možete pogledati u narednom snimku:

Autor: Pink.rs