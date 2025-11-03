Oglasilo se tužilaštvo nakon određivanja novog pritvora Vladimiru Štimcu: Ovo su svi detalji

Više javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je po nalogu ovog tužilaštva doneto novo rešenje o zadržvanju V.Š. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Prvo rešenje o zadržavanju bilo je ukinuto odlukom sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu koji je usvojio žalbu branioca osumnjičenog.

V.Š. je u međuvremenu zahtevao lekarski pregled, pa je prebačen u Urgentni centar.

Nakon pregleda, on je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doveden u policijsku stanicu gde mu je u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku uručeno novo rešenje o zadržavanju do 48 sati.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu nakon čega će biti odlučeno o daljem postupanju u ovom predmetu.

Podsetimo, Vladimir Štimac je sinoć uhapšen jer je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

Autor: Pink.rs