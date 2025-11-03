AKTUELNO

Politika

Oglasilo se tužilaštvo nakon određivanja novog pritvora Vladimiru Štimcu: Ovo su svi detalji

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Tanjug/Miloš Milivojević, VLADIMIR ŠPORČIĆ; Pink.rs ||

Više javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je po nalogu ovog tužilaštva doneto novo rešenje o zadržvanju V.Š. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Prvo rešenje o zadržavanju bilo je ukinuto odlukom sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu koji je usvojio žalbu branioca osumnjičenog.

V.Š. je u međuvremenu zahtevao lekarski pregled, pa je prebačen u Urgentni centar.

Nakon pregleda, on je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doveden u policijsku stanicu gde mu je u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku uručeno novo rešenje o zadržavanju do 48 sati.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu nakon čega će biti odlučeno o daljem postupanju u ovom predmetu.

Podsetimo, Vladimir Štimac je sinoć uhapšen jer je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

pročitajte još

ŠTIMAC POZIVAO NA NASILNU PROMENU VLASTI I SUKOBE: Oglasilo se VJT o hapšenju blokadera, urlao i histerisao na policiju, građane podstrekivao na nasil

Autor: Pink.rs

#Beograd

#Krivično delo

#Politika

#Vladimir Štimac

#više javno tužilaštvo

POVEZANE VESTI

Hronika

Jedan od blokadera saslušan u tužilaštvu: Stefan osumnjičen za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Hronika

'PLANIRAO UPAD I BLOKADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA' Blokaderu (20) određeno zadržavanje do 48 sati zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Politika

Predao se Srđan Nogo! Sumnjiči se za pozivanje na ubistvo predsednika i policajaca

Politika

SASLUŠAN SRĐAN NOGO! Uputio jezive pretnje predsedniku i policiji - evo kako se branio

Hronika

POZIVAO NA NASILNO RUŠENJE VLASTI, PA TVRDIO DA TO NIJE RADIO: Tužilaštvo traži pritvor za Petra Đurića

Hronika

Otkriven plan za radikalizaciju protesta: Devet osoba pod optužbom za napad na ustavni poredak