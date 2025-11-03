'Obojena revolucija nije uspela' Vučić: Svako nasilje moraju da pokriju nečim drugim, a to drugo bude neka laž

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je govoreći o trenutnoj situaciji u Srbiji rekao da on nije proglasio pobedu nad obojenom revolucijom, jer nema u čemu da pobedi.

Vučić je istakao da je on samo rekao da obojena revolucija nije uspela, a da se njeni simpatizeri teško mire sa njim.

- Imam nekoliko važnih vesti. Nisam proglasio pobedu, niti je to moguće. Nemate u čemu da pobedite, rekao sam samo da obojena revolucija nije uspela. Kod njih postoji nervoza i histerija zbog debakla iz Novog Sada, i to dostiže svoj vrhunac. Mislim da su ljudi siti toga, dobrim delom - rekao je Vučić, komentarišući trenutnu situaciju u Srbiji.

Kako je naveo, to je moglo da se vidi u prethodna dva dana na medijima koji podržavaju blokadere.

- Naravno, ovo je teško istrpeti, sve te laži, fore i fazone - kazao je Vučić koji je istakao da blokaderi sve rade zbog novca, a ne ideologoije.

Vučić je rekao da decu razume, revolucionarna svest bi da menja svet.

- Neverovatno je da političari, ja razumem ovu decu, klinci, uvek to postoji kod njih — da menjaju svet, ali ne mogu da razumem političare, koji sve što rade rade protiv države. Da preuzmete vlast, recimo, kako mislite da ćete da vladate? Da neko neće sve to isto da vam radi ili još gore? Neverovatno je šta smo prošli, samo pukim čudom i trpeljivošću nemamo stradale - kazao je Vučić.

Kako je rekao, svako nasilje moraju da pokriju nečim drugim, a to drugo bude neka laž.

O pucnjavi ispred Skupštine

O pucnjavi ispred Skupštine

- Pucali su i u Milana Bogdanovića, ni krivog ni dužnog. Došli smo i do toga. Prošlo je 7-8 od tada, niko više ni ne govori o tome, poruka je dozvoljeno je pucati u nekoga nedužnog. Čak su i taj događaj propratili brojim lažima. Svako nasilje koje sprovode u delo, moraju da pokriju nekim lažima i neistinama. Nisam ništa novo rekao ovim - rekao je Vučić i dodao:

Vi mislite drugačije, i kako kaže glumica Stupljanin, "vi ste demon", a što onda uzimate pare od demona.

- Razbijali su prozore stranaka, danas su videli da nameštaju stakla koja su oni razbili i oni kažu, zamislite provokaciju "danas su baš našli da ih prave". Ne smeju da žive oni koji drugačije misle. Kod nas je neko pokušao da vrati 1945/1946. godinu. Najteže godine koje smo u lažnom miru provodili, pa sve do 1949. godine. Neverovatnu atmosferu su napravili, u kojoj mogu da rade šta god hoće, a niko ništa ne sme da im kaže. Nekad sam preterao, ali sam čovek od krvi i mesa, ali ne znam da li je iko u Srbiji prošao kroz toliko gadosti koje je slušao o sebi i svojoj porodici, i u poslednjih godinu dana je nešto što prevazilazi sve granice ukusa - dodao je.

O Štimcu

- Vladimir Štimac je tražio da se čoveku sruši kuća u Beogradu jer njemu kvari pogled negde prema Dunavu, na Višnjičkoj banji. Njima se žuri, nervoza je velika - otkrio je Vučić.

- Trenutno u Beogradu jurimo dvojicu snajperista koji znamo da se nalaze u gradu, ali već tri dana ne možemo da ih pronađemo. Ali znamo da su stigli, znamo odakle novac, znamo mete. Verujem da će nadležna služba uspeti to da reše. Dakle, ali to im je jedini način. Drugog načina nema. Moju volju da pokolebaju ne mogu, da me pobede na izborima ne mogu, i to oni odlično znaju, da kakvim god, kad god da se održi.

Kako je istakao, razume da im nasilje pravi štetu, polako uče politiku.

- U profesionalnom smislu je bila najteža godina - kazao je Vučić.

O povećanju plata i penzija

- Povećali smo plate u martu, pa u oktobru, prosvetari će da prime to povećanje. MMF nam je odoborio da idemo do 4 odsto povećanja od početka godine, penzije će biti uvećana 12,2 odsto od 1. decembra. Sada 12,2, primiće to oko Badnjeg dana. Povećanje plate u javnom sektoru će biti 5,1 odsto, velika vest, da smo imali veću stopu rasta, išlo bi i do 7 odsto. Velike su ekonomske štete, teško je to izračunati, ali je svakako reč o milijardama evra. Time će prosvetni radnici sa povećanjem od 11 odsto plus 5 u martu, plus 5 u oktobru, 5,1 sada, to je 28,6 odsto kumulativno povećanje. Zdravstveni 8 plus 5, plus 5,1 to je 19,2 odsto kumulativno povećanje - rekao je.

Vučić je najavio povećanje i za Vojsku Srbije, i u drugim delovima javnog sektora.

- Za 37 odsto minimalne plate su uvećane, sada će minimalac biti 551 evro. To govori šta je to što smo radili u prethodnom periodu, kako i koliko smo radili. Zadovoljan sam zbog toga, što znači da nam od sledeće godine dolazi mnogo veća stopa rasta, brže napreduje, ali ljudi moraju da imaju u vidu da danas kada nešto uvećate za 5,1 odsto, 5,1 odsto na platu od 1.000 evra, to je 51 evra na mesečnom nivou, pa puta 12 meseci, to vam je skoro 615 evra, dakle, samo govorim o uvećanju. A ranije vam je na 300 evra kada su bile plate, pa vam dođe 5 odsto, to je 15 evra, to nije 50 i nešto evra. Dakle, sada i manji procenti u apsolutnim brojima dramatično više uvećavaju nečije plate.

Inflacija

- Stopa inflacije u oktobru je 2,8 odsto, uspeli smo da je svedemo merama Vlade, ispod 3 odsto. To je zvanični podatak, zadovoljan sam time, nadam se da ćemo držati do 3,3 maksimalno. Moramo da držimo tvrde javne finansije, želim da nastavimo da uvećavamo zalihe zlata, a imamo 51,8 tona. Da probamo da imamo preko 100 tona zlata, za svaki slučaj. Zlato vredi, država se time osigurava. Što se ekonomije tiče, mi moramo da požurimo da radimo - kazao je Vučić.

O tužilaštvima

- Sudije jedva čekaju da pokažu da su blokaderi, time se valjda dokazuju i ovima spolja. Ali su gonili ljude za koje ne znamo zašta ih gone. U tužilaštvu ima korumpiranih sudija, banda jedna. A ta banda iz pojedinih tužilaštva je izmislila slučaj "renoviranja Generalštaba", pa sam još 2016. tražio da se renovira. A ne, doveka treba da bude ovako srušeno, tražio da se napravi Muzej žrtava, uspeo to da dogovorim sa Amerikancima. A nismo ušli u to zbog raznih stručnjaka koji su rekli "e, ne nemojte to"- naveo je Vučić.

Ispričao je priču o sastanku, na kom su rekli da im je "Vučić rekao da su neradnici".

- Sve sam to rekao, spreman sam zbog toga idem u zatvor, i zbog Beograda na vodi, Munjinog brda, zbog svakog puta i pruge koji sam otvorio, pošto vidim da se svi plaše svega. Ja se ne plašim, ja jedva čekam da najgori kriminalci počnu da hapse poštene ljude. Šta oni gone ustvari? Zašto? Zato što je stigao nalog spolja, Srbija ne sme da uspostavi bolje odnose sa Trampovom administraciju. Kad imaju Ekspo, Olimpijade, svi donose lex specialis.A šta oni rade? Ne može Vučić ništa da radi dok neko od spolja ne kaže da sme. Zahvaljujući sudijama i tužiocima korumpiranim mene pojedini ljudi ne vole, uzimaju pare i već 20 godina se drže kao najgora moguća banda. Uvek rade protiv države - izjavio je predsednik Vučić.

Spolja se uspostavio taj sistem, dodao je, posle 5. oktobra.

- Preuzeto je pravosuđe pre svega, a radili su i na školstvu, a onda su 2009. uništili pravosuđe i napravili partijsku ekipu, a sklonili su sve pravične. Šta će da kaže Jelena Tanasković? Godinu dana leži u pritvoru, a oni gazili, tukli, palili ljude, prostorije, nema šta nisu uradili. Niko nije u pritvoru, problem je što ne razumeju da postoje ljudi koji ih se uopšte ne plaše - rekao je.

O slučaju Šljivančanin

- Mene su pozvali i ja sam rekao ne, ne, ja sam kriv, snosiću odgovornost. A oni su rekli ne, ne tvoj brat je bio. Zove me istražni sudija, Rajko sećam se kako se zove. Ja prvo kažem što kasnite, što niste došli na vreme. On me gleda i kaže kako se obraćate, ja kažem lepo se obraćam. Oni me pitaju da li negiram, ja kažem ne, ne negiram, ja imam i zapisnik o tome. Ne može da veruje da sam ja to rekao, insistiraju da kažem nešto što žele da čuju. Idem pravo u ćeliju i šta s tim? Da mi slomite volju, marljivost, duh? Kad izađem rasturiću vas sve. To je problem što je mali broj ljudi koji smeju tako da im se suprotstave - istakao je.

O skupu ispred Skupštine i Miši Bačulov

- Oni su gađali policajce, ljude u Pionirskom parku, vidi se sve, doduše, tada je usledio odgovor iz parka i tada su pobegli glavom bez obzira. Ali je svakome jasno ko je započeo i ko je kriv za to. I ja razumem njihovu nervozu. N1 ih svakodnevno tako predstavlja, najgore imbecile od Bačulova, Štimca itd. Godinu dana im je Bačulov bio heroj. Sve što kažu slažu. Možda bih imao nešto da kažem, ali kao pristojan čovek neću reći nijednu reč o gospođi Hrka. Ali samo obratite pažnju, oni su Đuri Raci, sprdali su se s njim, nazivali ga plaćenikom, da se odrekao sopstvenog deteta za pare...

Kako je ocenio, kod njih nikada nije postojala empatija, već lažna empatija kada im to odgovara.

- Dan kad su ubijeni i deca u Ribnikaru i Duboni, videli ste posle mesec dana da su to pretvorili u žrtve. Nikada ih ta deca nisu zanimala. Sinoć su uhapšeni, jedan dečak, vidi se da nisu odavde. Imali su i nož i bokser. Šta želiš da radiš? Da ubiješ nekoga? To je tvoja namera. Time sebi uništavaš život, ja sam se zato molio i pozivao na mir. Znaš koliko ljudi i energije je bilo angažovano, preko 150 ljudi na zaustavljanja kontranapada. 150 ljudi je držalo momke da ne idu dalje. Pozivam te ljude da ne nasedaju na provokacije, čuo sam da je danas kod jednog pronađena i bomba - rekao je.

Moramo da sačuvamo mir u Srbiji, stabilnost i da se ne ponašamo kao što se oni ponašaju.

- Pozivam sve ljude da razmisle dobro da živimo u istoj zemlji. Zamislite da je Milan Bogdanović preminuo, to bi bio sekund, kako bi se onda ponašali. Da li bi na tome ostalo? Onda bismo pokrenuli začarani krug iz kog ne bismo izašli. Mnogi spolja žele građanski rat, ali i žele oni iznutra. Neće promeniti moje mišljenje, nemam problem da čujem od njih sve najgore o sebi, ali ćemo da razgovaramo. Kada sam ih pozvao 11. decembra, rekli su nisi nadležan. Rekao sam okej, a kad su tražili izbore, ja sam jedini nadležan za to - naveo je Vučić.

Sankcije Rusiji

- Najvažnije je uvođenje sankcija Rusiji, kad bih uveo, tad bi bio najbolji lider. Dačića bih nominovao za Nobelovu nagradu, meni može bilo koja. Dobar je, talentovan. Nemušti odgovori koje dobijamo, kao "ne znamo šta ko radi privatno"... Upotrebili su sve ružne reči i uvrede protiv mene, i može li da sruše sve što sam uradio? Oni nijednu bolnicu nisu izgradili za 12 godina. Kad imaju 0,2, 0,3 odsto podrške... Ove godine nisam nijedno dete odveo ni na more ni na planinu, ni da ih odvezem bar - rekao je Vučić.

Kako kaže, mogli smo da vidimo da niko nije izdao stranku u poslednjih godinu dana, te ističe da je to snaga ideje i političke organizacije.

- Ja sutra idem u Brisel. Sutra uveče imamo večeru sa gospođom Kos, pre toga sa Koštom i tako dalje. U sredu ću biti na poslu u isto vreme, jer moram da radim. Đuro Macut je vredan čovek, vidim podatke policije kada ko dolazi u Vladu, vidite da provedu po sat vremena u Vladi. Okej, neka si na terenu i dan ili dva. To je stvarno ispod svakog nivoa. Hajde ljudi, angažujte se malo, radite, malo više energije. Znam, sve razumem, imate svoje porodice, živite normalne živote. Zato vi mene gledajte kao razrednog starešinu, i kad je razredni od sutra, onda je sve lakše. Ali naravno, drugi ljudi ne moraju da imaju takve snove, samo mene da puste i to je to. Imam nekoliko ljudi koji me prate... - rekao je i dodao:

Ako da, naša je da radimo, naša je da se borimo, i ako budemo radili, ako sve ovo postignemo, ako završimo ovo sa NIS-om i gasom kako treba, ja verujem da i na našem evropskom putu možemo da ostvarimo napredak, uprkos tome što svi rade na tome da se to zaustavi, govorimo o svima u zemlji koji na tome temeljno rade, ne bi li rekli kako je Srbija valjda neuspešnija, iako je mnogima jasno o čemu se radi. Moramo da radimo, još jače. Teško je, ali krenuli su, angažovali su se naši ruski partneri i prijatelji. Vidim da razgovaraju sa nekim drugima, ne mogu ja o tome da govorim, ali vidim da sa nekima razgovaraju oko raznih rešenja. Hvala im na tome, dobro da razgovaraju, jer nam ističe vreme.

O napadima spolja

- Ovi iz Hrvatske su mislili da su sahranili Srbiju, da će Srbija biti onako slaba i očajna kao u vreme Tadića. Gde će glavna vest da bude da uživam u muzici Severine i da nisam ponosan na to što sam predsednik Srbije. Kada su imali paradu, značajno manje uspešnu od naše, ja sam ih pohvalio. Naša Vojska je izuzetno organizovana vojska, izuzetno uspešna vojska. Nemam nikakve sumnje u to. Ovo što sada kupuju, ovo što je Anošić sada naručio za dve milijarde, neka ih. Ja bih drugačije, ali dobro - rekao je i dodao:

Pitao sam, znam da sam pitao Ramu, Osmani i Hrvate sam pitao o savezu Prištine, Tirane i Zagreba. Četiri zemlje su u NATO-u koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Kakva veza to ima sa NATO-om? To je suprotno čak i NATO principima napravljeno. To je napravljeno samo protiv Srbije. Hajde nemoj da se pravimo naivni. Nije to pravljeno protiv Austrije. Nisu Slovenija i Hrvatska se udružile protiv Austrije vojno. Nije se Priština i Tirana udružila protiv Austrije, koja je jedina još formalno vojno-neutralna, suštinski odavno nije vojno-neutralna. Svi znamo protiv koga su se udružili.

- Mi ćemo da nastavimo da radimo. Ja se trudim zbog svojih roditelja, ne bih da budem strog prema majci, ona se uvek brine, rekao je i dodao:

Uspeli smo da budemo nisko zadužena zemlja, to su naši uspesi i rezultati.

O blokaderima

- Sa svima hoće da me posvađaju. Zašto? To je politika bez politike, bez plana i programa. To je politika samo "mrzite Vučića", jer taj čovek nije čovek. Takav nečovek ne može da izrazi saučešće, ništa da uradi. Pogodi vas svašta kao čoveka od krvi i mesa, ali ne da utiče na mene ili da me slomi. Ja ne donosim odluke pod pritiskom, ne donosim iz inata, ali je mnogo glupo kad kažu "dolazi ovaj, pa će on da mu zavrne ruku". Ne samo da nemam nijedan račun, ni stan u Trstu, Madridu, Barseloni... Mene interesuje da li je neko počinio krimanal, ne ljudi koji su bogati, već samo kako su to stekli - rekao je i dodao:

Više neki službenici po nekim ambasadama. Ti ne možeš dokrenuti... Drugi sekretar, bar pet ambasada u Beogradu, ima mnogo veći uticaj nego predsednik Srbije. On može uhapsiti koga hoće. Može dosuditi. Može da pusti izazov. Neću da vam kažem da ljudi u Srbiji treba da znaju.

Predsednik Vučić je istakao da je zahvalan penzionerima, da će biti zadovoljni povećanjem.

- Nemojte da vam čopor bude privlačan, hoću mladim ljudima da kažem. Prvi put sam video da su počeli da razmišljaju o politici, na neki zreliji način. Počeli su da imaju emociju prema politici, ja sam srećan zbog toga. Hoće da pobede, misle da će borbom protiv mene privući i taj deo tela za sebe. Pošto ću da se borim i protiv jednih i protiv drugih na izborima, ali sam video politički nerv po prvi put da neće da prepuštaju svoj deo prostora. Od kraja 93, kad sam ušao u politiku, tada sam krenuo da osećam tu strast gde štitite svoje telo i vidite ko utiče. Umeće u budućnosti da rade - istakao je.

Naglasio je da bi bio Ćaci, da je student, jer bi hteo da se razlikuje od čopora.

- Oni su išli na demonstracije, slušali pametne Okanovića i Lečića, a ja sam polagao ispite - rekao je o svojim kolegama iz vremena kad je studirao.

Normalno je da budu buntovni mladi ljudi, ali ne protiv svoje zemlje i da budu nasilni, rekao je.

- Moraju prvo da imaju političke stavove, da bi ih branili. Moraju da imaju svoj program i plan, jer bez toga nema ništa. Nije pitanje liste, jer će svakako biti ocrnjena, ja ne moram ništa da radim, samo mogu da dignem ruke.

O skupu u Novom Sadu

- Uskoro ćemo imati ogroman skup u Novom Sadu, mnogo veći nego što su oni imali. Iako je ovo bio veliki skup i dostojanstveno proteklo... Pristalice Srpske napredne stranke... Pristalice Srpske napredne stranke bilo je mnogo pristojnih i apolitičnih ljudi koji su izašli da iskažu pijetet prema žrtvama. I kako se završilo to, oni su se povukli. Nije polovina, ali deset do dvanaest hiljada ljudi je otišlo i više se nije ni vraćalo ni u jednom delu... Jer ovo njihova priča nije bila. Zahvalan sam mladim ljudima u Pionirskom parku jer su simbol slobode Srbije, to je jedno jedino mesto. A trn im je u oku jer ne mogu da trpe demokratiju i slobodu mišljenja - istakao je.

Ponosan je, kako je rekao, što nema stradalih od nasilja blokadera.

- Hoću da sačuvam mir i stabilnost u Srbiji. Hoću da se ostvari prognoza MMF-a da mi budemo prva ili druga zemlja do 2030. godine. To mi je važno i veliko hvala ljudima za 1. novembar što je sve prošlo mirno i dostajnstveno. Od 39 njih, 15 je samo iz Beograda, to su profesionalni demonstranti koji idu iz mesta u mesto i prave gluposti.

O štrajku glađu Dijane Hrke

Zamolio je Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu i najavio sledeće nedelje da ide kod predsednika Francuske, Emanuela Makrona.

- Iskoristio bih priliku da zamolim, iako znam da će to biti prilika da me gospođa Hrka uvredi, da zamolim i Uglješu Mrdića i veterane sa njim, koji štrajkuju glađu, i gospođu Hrku, da prekinu štrajk glađu. Razumem ja i političke performanse. Razumem sve. Molim vas, to ne činite. Imam ogromno poštovanje prema tome što znam kolika je bol kada izgubite dete. Molim vas, primite moje saučešće još jedanput. Ali vas, ko Boga, molim, nemojte da naškodite svom zdravlju. Ne mogu ja to da govorim. Ali vas, molim, čuvajte svoje zdravlje, a pravdu ćemo izgurati do kraja i znaće se precizno ko je — taj će odgovarati. Nema nikakve sumnje. A za to nismo nadležni ni vi, ni ja. Te vas samo molim da to učinite zbog sebe jer svi ovi koji dolaze da vas tapšu po ramenu ne dolaze da vas tapšu po ramenu zbog tobožnje empatije. Za njih to odlično znam. I video sam ih danas od Kesića do Marinike Tepić. Oni imaju svoje interese. I ništa drugo. I ništa više od toga. Tako da, to je moja molba i spreman sam da primim najteže udarce i uvrede, ali i moj posao kao predsednika je da s ovom molbom izađem - završio je Vučić.

