JOŠ JEDNO POVEĆANJE PLATA U JAVNOM SEKTORU: Predsednik Vučić saopštio odlične vesti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras povećanje plata u javnom sektoru.

- Povećali smo plate u martu, pa u oktobru, prosvetari će da prime to povećanje. MMF nam je odoborio da idemo do 4 odsto povećanja od početka godine, penzije će biti uvećana 12,2 odsto od 1. decembra. Sada 12,2, primiće to oko Badnjeg dana. Povećanje plate u javnom sektoru će biti 5,1 odsto, velika vest, da smo imali veću stopu rasta, išlo bi i do 7 odsto. Velike su ekonomske štete, teško je to izračunati, ali je svakako reč o milijardama evra. Time će prosvetni radnici sa povećanjem od 11 odsto plus 5 u martu, plus 5 u oktobru, 5,1 sada, to je 28,6 odsto kumulativno povećanje. Zdravstveni 8 plus 5, plus 5,1 to je 19,2 odsto kumulativno povećanje - kazao je Vučić.

Najavio je povećanje i za Vojsku Srbije, i u drugim delovima javnog sektora.

Za 37 odsto minimalne plate su uvećane, sada će minimalac biti 551 evro. Stopa inflacije u oktobru je 2,8 odsto, uspeli smo da je svedemo merama Vlade, ispod 3 odsto. To je zvanični podatak, zadovoljan sam time, nadam se da ćemo držati do 3,3 maksimalno. Moramo da držimo tvrde javne finansije, želim da nastavimo da uvećavamo zalihe zlata.

Autor: Pink.rs