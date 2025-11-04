Nacionalni stadion već kandidovan za domaćina finala Lige Evrope: Ovo je kruna dosad izgrađenih sportskih objekata u Srbiji (FOTO+VIDEO)

Nacionalni stadion u Beogradu niče kao moderan sportski kompleks sa 52.000 mesta, simbol infrastrukture i fudbalskog ponosa Srbije.

Izgradnja Nacionalnog stadiona u Beogradu, jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u savremenoj istoriji Srbije, ulazi u završnu fazu. Na prostoru od 114 hektara niče moderan sportski kompleks koji će ispunjavati najviše FIFA i UEFA standarde i postati centar razvoja domaćeg fudbala.

Predsednik Aleksandar Vučić podsetio je da je Fudbalski savez Srbije kandidovao da novi Nacionalni stadion bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.

- Imaće 52.000 mesta, kao Marakana, ali biće neuporedivo bolji, luksuzniji. Odrastao sam na Marakani, ali vreme čini svoje - rekao je Vučić, dok je ministar finansija Siniša Mali pokazao kako se napredak projekta svakodnevno prati putem kamera.

- Nacionalni stadion biće jedan od tri najlepša u Evropi! Ponosni smo na ovaj projekat, ali i na ceo Expo kompleks, na kome svakodnevno radi oko 5.000 ljudi. Kada sve bude završeno 2027. godine, građani Srbije imaće više razloga nego ikada da budu ponosni na svoju zemlju - zaključio je Mali.

Pored stadiona, planirana je izgradnja fudbalske akademije, muzeja FSS, tržnog centra i rekreativnih zona. Do kompleksa će ići redovna linija Beogradskog voza, čime se obezbeđuje laka dostupnost i posetiocima iz drugih delova zemlje. Nacionalni stadion, uz brojne moderne objekte širom Srbije, simbolizuje infrastrukturni preporod i ulaganje u sport kao osnovu nacionalnog ponosa.

Šta je sve izgrađeno do sada?

Zaječar - Novi dragulj Timočke Krajine

Stadion „Kraljevica“, izgrađen po UEFA standardima, ima 8.000 mesta i vrednost investicije od 3,3 milijarde dinara.

Kruševac - Grad sporta

Kompleks „Radomir Mićić Miče“, stadion „Mladost“ i novi teren FK „Borac“ u Bivolju, čija je ukupna vrednost ulaganja 82 miliona dinara.

Čačak i Subotica - Rekonstrukcije širom zemlje

U Čačku je obnovljen atletski stadion (70 miliona dinara), a u Subotici modernizovan stadion vredan gotovo milion evra.

Leskovac - Stadion po evropskim merilima

Objekat sa 8.136 mesta, površinom od 10.000 kvadrata i 198 parking-mesta.

Loznica - Impozantan kompleks

Stadion sa 8.067 mesta, 74 za osobe sa invaliditetom i ukupnom površinom od 27.000 kvadrata.



Autor: Jovana Nerić