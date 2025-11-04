AKTUELNO

OVO JE VEĆ PATOLOGIJA: Bolesna kampanja crnogorskih ustaša protiv Vučića (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Crnogorski mediji u svojoj bolesnoj kampanji protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića zašli su već duboko u čistu patologiju!

Iako ova kampanja traje već mesecima, o čemu je između ostalog sinoć prilikom gostovanja u emisiji "Ćirilica" na televiziji Prva govorio i sam predsednik Srbije, pojedini crnogorski mediji i njihovi vlasnici gotovo svakodnevno ulažu dodatne napore u pokušaje da demonizuju predsednika Srbije i našu zemlju, te svaki put odlaze korak dalje.

Na ovo ludilo iz Crne Gore već smo navikli. Šta god da se dogodi, kakve god probleme da imaju, uvek im je na kraju nekako Vučić kriv.

Ipak, duboko u patologiju danas su tako zašle podgoričke Vijesti, objavljujuću "analizu" pod pompeznim naslovom "Nečitak Vučićev potpis", u tekstu u kojem postavljaju pitanje - da li Srbija stoji iza antiturskih protesta u Crnoj Gori?!

Ovu svoju gotovo svakodnevnu temu "Vijesti" su danas stavile na udarnu poziciju naslovne strane svog štamoanog izdanja!

