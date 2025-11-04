'USKORO 'DANI SRBIJE' U ŠANGAJU!' Ministarka Mesarović: Još jedna potvrda međusobnog poštovanja i prijateljstva naših država i naroda (FOTO)

Ministarka privrede Adrijana Mesarović najavila je da će se uskoro organizovati ''Dani Srbije'' u Šangaju.

- Velika je čast što je danas gradonačelnik Šangaja Gong Ženg lično podržao predlog da uskoro organizujemo ,,Dane Srbije” u Šangaju, kako bismo promovisali naše proizvode i tako dodatno unapredili spoljnotrgovinsku razmenu, predstavili privredne potencijale naše zemlje, turizam, kulturu i druge vidove naše saradnje- piše u objavi ministarke Mesarović.

- Na sastanku koji je održan u Šangaju, koji je predvodio predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut, posebno je naglašena važnost daljeg razvijanja i unapređenja sveobuhvatne saradnje između naše dve države i naša dva naroda. Na manifestaciji koju organizujemo, na najbolji mogući način ćemo predstaviti potencijale naše Srbije našim kineskim prijateljima. Od izuzetne je važnosti što je lično gradonačelnik Šangaja podržao organizaciju ovakvog događaja koji će značajno dalje produbiti naše odnose, ali i direktno uticati na razvoj ekonomije naše države i korišćenje Sporazuma o slobodnoj trgovini u što većoj meri- piše u objavi.

- To je samo još jedna potvrda međusobnog poštovanja i prijateljstva naših država i naroda, utemeljenog na ličnim i prijateljskim odnosima predsednika Aleksandra Vučića i Si Đipinga, koji su saradnju Srbije i Kine podigli na najviši istorijski nivo - izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću- napisala je ministarka.

- Neka živi čelično prijateljstvo Srbije i Kine! - piše na njenom instagram nalogu.

Autor: Jovana Nerić