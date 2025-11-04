'REČ JE O TRAGIČNOM DOGAĐAJU' Ivica Dačić se oglasio povodom brojnih laži koje pojedina lica objavljuju o preminulom mladiću iz Šapca

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je, povodom brojnih laži koje pojedina lica objavljuju na društvenim mrežama u vezi sa slučajem preminulog mladića iz Šapca čiji je nestanak prijavljen 31. oktobra, da su ovakve spekulacije netačne i krajnje neodgovorne.

„Reč je o tragičnom događaju u kojem je jedan mladi život izgubljen, i upravo zato je neophodno da se prema ovakvim temama pristupa sa najvećom ozbiljnošću i poštovanjem,“ poručio je ministar Dačić.

On je naglasio da je neprihvatljivo i sramotno da pojedinci iznose neistine i spekulacije o motivima i uzrocima smrti, bez ijednog proverenog podatka, nanoseći dodatnu bol porodici i narušavajući dostojanstvo preminulog.

„U ovom slučaju nisu pronađeni elementi bilo kog krivičnog dela. Iznošenje neosnovanih optužbi i pokušaji da se ovakva tragedija iskoristi za širenje neistina o policiji i državnim institucijama predstavljaju zlonameran čin koji nanosi štetu po ugled institucija, ali prvenstveno porodici preminulog,“ naglasio je ministar i podsetio na drugi slučaj kada je zlonamerno iznošena i širena laž da je šesnaestogodišnji dečak preminuo nakon povreda koje je navodno zadobio od policije.

„Svako namerno širenje lažnih vesti kojima se izaziva strah, nepoverenje i mržnja prema policiji nije sloboda govora, već društveno opasan čin koji ima za cilj destabilizaciju i podrivanje poverenja u institucije države,“ istakao je ministar.

On je dodao da Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti da se ovakve tragedije koriste za senzacionalizam, dezinformacije i političke manipulacije.

„Apelujem na sve da se uzdrže od objavljivanja neproverenih i zlonamernih sadržaja i da pokažu poštovanje prema činjenicama, istini i porodici koja prolazi kroz najteži mogući trenutak,“ poručio je ministar Dačić.

Autor: Jovana Nerić