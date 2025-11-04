VUČIĆ U BRISELU! Odličan sastanak sa Koštom - EU mora da pokaže jasne signale Srbiji!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se tokom radne posete Briselu sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom.

Vučić je na svom Instagram profilu naveo da je imao „odličan sastanak“ sa Koštom, tokom kojeg su razgovarali o ključnim aspektima odnosa Srbije i Evropske unije, posebno u oblasti ekonomske saradnje, ulozi Srbije u regionu Zapadnog Balkana i Evropi, kao i o nastavku reformi kojima je Srbija, kako je istakao, „iskreno posvećena“.

On je naglasio da od EU očekuje transparentnost i jasne signale u vezi sa politikom proširenja, podsećajući da je Srbija pokazala odgovoran partnerski odnos prema Uniji. „Naša pozicija u pogledu pristupanja ostaje dosledna i čvrsta, a za to nam je potrebna snažna podrška Unije“, poručio je Vučić.

Vučić je posebno zahvalio Antoniju Košti na ličnom angažovanju, razumevanju i iskrenosti, kao i na mogućnosti da se otvoreno razgovara o svim poteškoćama sa kojima se Srbija suočava. On je dodao da je važno da se evropska perspektiva regiona što pre pretoči u realnost kojoj Srbija teži.

Autor: Dalibor Stankov