Srbija i Nemačka jačaju saradnju – Đurić sa ambasadorkom Konrad o regionalnoj stabilnosti

Foto: Kosovo online

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se danas sa ambasadorkom Nemačke Anke Konrad i poručio da je Nemačka ključni bilateralni partner Srbije, kako u ekonomiji, tako i u podršci evropskim integracijama.

Na sastanku je bilo reči o najvažnijim aspektima saradnje, realizovanim i planiranim projektima u okviru Berlinskog procesa, ali i o situaciji na Kosovu i Metohiji i dijalogu Beograda i Prištine, koji je trenutno u zastoju.

Đurić je naglasio da Srbija ostaje spremna da pruži još veći doprinos regionalnoj saradnji i evropskim integracijama, dok je ambasadorka Konrad istakla značaj nastavka dijaloga i stabilnosti u regionu.

Posebna tema razgovora bila je i energetska stabilnost i diverzifikacija snabdevanja, koje su, prema rečima Đurića, od presudnog značaja ne samo za Srbiju, već i za ceo Zapadni Balkan.

Autor: Dalibor Stankov

